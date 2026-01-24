Marseille - Lens : L’OM surclasse les Sang et Or (3-1)

L’Olympique de Marseille a bel et bien deux visages cette saison. Laminé par Liverpool en Ligue des Champions mercredi, le club phocéen a retrouvé un esprit combatif en Ligue 1, ce samedi. Face à une équipe de Lens sur une série de dix succès consécutifs, les Marseillais démarraient tambour battant. Les choses allaient d’ailleurs très vite dans un Vélodrome en ébullition. Sur un ballon envoyé en profondeur, Amine Gouiri prenait le dessus sur la défense lensoise avant d’envoyer une frappe dans les filets de Robin Risser (1-0, 3e).

Une entrée de match pleine d’envie pour les Phocéens qui accentuaient la pression sur les Sang et Or. Ce qui profitait à la nouvelle recrue Ethan Nwaneri, préféré à Mason Greenwood, de prendre ses aises pour ajuster Risser et faire le break (2-0, 13e). L’OM avait le contrôle du jeu face aux Lensois qui parvenaient tout de même à se signaler avec Odsonne Edouard dont la tentative s’envolait au-dessus des cages de Geronimo Rulli (28e). Les hommes de Pierre Sage tentaient de réduire le score, mais butaient sur la défense olympienne jusqu’à la pause.