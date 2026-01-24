L’Olympique de Marseille affrontait le RC Lens, samedi soir, à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Un choc de titans qui s’est soldé par une victoire nette et sans bavure des Phocéens face à des Sang et Or, étonnement absents des débats au Vélodrome.
Marseille - Lens : L’OM surclasse les Sang et Or (3-1)
L’OM incisif, Lens cueilli à froid au Vélodrome
L’Olympique de Marseille a bel et bien deux visages cette saison. Laminé par Liverpool en Ligue des Champions mercredi, le club phocéen a retrouvé un esprit combatif en Ligue 1, ce samedi. Face à une équipe de Lens sur une série de dix succès consécutifs, les Marseillais démarraient tambour battant. Les choses allaient d’ailleurs très vite dans un Vélodrome en ébullition. Sur un ballon envoyé en profondeur, Amine Gouiri prenait le dessus sur la défense lensoise avant d’envoyer une frappe dans les filets de Robin Risser (1-0, 3e).
Une entrée de match pleine d’envie pour les Phocéens qui accentuaient la pression sur les Sang et Or. Ce qui profitait à la nouvelle recrue Ethan Nwaneri, préféré à Mason Greenwood, de prendre ses aises pour ajuster Risser et faire le break (2-0, 13e). L’OM avait le contrôle du jeu face aux Lensois qui parvenaient tout de même à se signaler avec Odsonne Edouard dont la tentative s’envolait au-dessus des cages de Geronimo Rulli (28e). Les hommes de Pierre Sage tentaient de réduire le score, mais butaient sur la défense olympienne jusqu’à la pause.
Lens pousse, Marseille réaliste
Au retour des vestiaires, Lens se montrait d’emblée avec Adrien Thomasson, bien servi par Ruben Aguilar, mais qui ne parvenait pas à redresser sa frappe (46e). Le ballon restait beaucoup plus dans les pieds des Lensois, qui peinaient toujours à percer le verrou marseillais. Les poulains de Roberto De Zerbi reculaient, quant à eux, dans leur moitié de terrain et espéraient exploiter des situations de contre-attaque. Timide depuis le début de la seconde période, l’OM mettait enfin le pied sur l’accélérateur et faisait vite parler la poudre.
Sur une passe d’Igor Paixao, Greenwood décalait Timothy Weah qui centrait pour Amine Gouiri qui s’offrait un doublé (3-0, 75e). Douché au Vélodrome, Lens sauvait l’honneur grâce à Rayan Fofana qui profitait d’un bon travail de Mamadou Sangaré pour tromper Rulli (3-1 85e). Trop tard toutefois pour espérer remonter le score puisque le match s’achevait bien sur un succès marseillais.L’Olympique de Marseille (3e, 38 pts) retrouve le chemin de la victoire et reste en vie dans la course au titre. De son côté, le Racing Club de Lens (2e, 43 pts) voit sa série de dix victoires prendre fin et laisse le fauteuil de leader au Paris Saint-Germain (1er, 45 pts).