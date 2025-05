Paris Saint-Germain vs Inter

A cinq jours de la finale de la Ligue des Champions, l’Inter Milan annonce déjà la couleur contre le PSG, ce lundi.

À la veille d'une finale historique, l'Inter Milan ne cache plus ses intentions. Opposé au Paris Saint-Germain samedi prochain en Ligue des Champions, le club lombard affiche une confiance affirmée. En conférence de presse, dirigeants et entraîneur ont multiplié les déclarations fortes, annonçant une rencontre sous haute tension. Ambition, fierté et détermination sont les maîtres mots du camp italien. L'Inter Milan entend bien ne pas faire de la figuration.