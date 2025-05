Paris Saint-Germain vs Inter

Ancien joueur du PSG, Marco Verratti s’est projeté, dimanche, sur la finale de Ligue des Champions contre l’Inter Milan.

Dans les paddocks du Grand Prix de Monaco, un ancien maître à jouer du PSG confiait son impatience. Il ne foulera pas la pelouse de l’Allianz Arena, mais il vivra chaque minute de cette finale comme s’il portait encore le maillot parisien. Samedi prochain, un choc historique attend le Paris Saint-Germain, et Marco Verratti se prépare déjà à vibrer, non plus crampons aux pieds, mais cœur battant depuis les tribunes.