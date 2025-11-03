L’Olympique de Marseille avance dans une période compliquée, avec un effectif sérieusement touché par les pépins physiques depuis plusieurs semaines. Pourtant, à l’approche du choc face à l’Atalanta Bergame en Ligue des champions, l’horizon commence à s’éclaircir. Certaines blessures se résorbent, et plusieurs cadres devraient retrouver le groupe dans les jours à venir. Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi, dont l’effectif a été amputé de nombreuses forces vives depuis fin octobre.
Ligue des champions : Excellentes nouvelles pour l’OM avant l’Atalanta
- AFP
Un OM affaibli, mais qui relève la tête
Ce début novembre n’a rien d’un long fleuve tranquille pour Marseille. Contre Auxerre ce week-end, en Ligue 1, De Zerbi a dû faire sans huit joueurs. Huit absences lourdes, et pas seulement sur le papier. Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina, Hamed Traoré, Amine Gouiri et Bilal Nadir manquaient tous à l’appel. Un casse-tête.
Amine Gouiri venait tout juste d’être opéré après sa blessure en sélection nationale, tandis que Bilal Nadir, victime d’un malaise lors de la rencontre face à Nantes, n'avait pas encore repris. Pour couronner le tout, Hamed Traoré a rechuté à la cuisse récemment. Une avalanche de coups durs qui a obligé l'entraîneur italien à bricoler, ajuster, et parfois improviser pour composer un onze compétitif. Mais l’OM a pu s’en sortir à Auxerre avec une courte victoire 0-1.
- AFP
Un retour progressif des cadres
Heureusement pour les supporters phocéens, l’infirmerie se vide progressivement. Selon les informations de La Provence, plusieurs joueurs devraient réapparaître très bientôt à l’entraînement, avec l’objectif clair d'être disponibles mercredi soir au Vélodrome.
Bilal Nadir, dont l’incident a suscité de vives inquiétudes, a retrouvé ses sensations et pourrait rapidement revenir avec le groupe. Nayef Aguerd, élément indispensable dans le cœur de la défense, et Timothy Weah, capable de changer le rythme d’un match en quelques touches, se rapprochent eux aussi d’une réintégration.
Concernant Leonardo Balerdi, l’incertitude demeure. La blessure du défenseur central nécessite encore quelques examens et une évolution favorable pour espérer le revoir face aux Italiens.
- AFP
Une patience obligatoire pour certains
Si quelques retours se profilent, tout le monde ne reviendra pas au même rythme. Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia et Hamed Traoré devront patienter davantage. Les médecins olympiens préfèrent éviter tout risque de récidive, surtout dans un calendrier aussi exigeant. Le cas d’Amine Gouiri impose aussi prudence et progressivité, après son intervention chirurgicale.
Avec cette gestion mesurée, l’OM veut éviter de replonger dans le cycle des rechutes et retards physiques. L’enjeu se trouve ailleurs : tenir jusqu’à Noël, puis profiter de la trêve pour rebâtir un effectif en pleine possession de ses moyens.
- AFP
L’OM prêt pour un choc européen brûlant
Dans ce contexte, le duel face à l’Atalanta Bergame s’annonce électrique. Mercredi soir, le Stade Orange Vélodrome vibrera pour cette quatrième journée de Ligue des champions, décisive pour la suite du parcours européen marseillais. Surtout après la défaite à Lisbonne contre le Sporting (2-1) lors de la précédente journée européenne.
Avec des retours importants, un public brûlant et une volonté féroce de faire oublier les récentes complications, Marseille pourrait se présenter avec un visage bien plus rassurant. Pour De Zerbi, l’heure n’est plus à la lamentation : place au terrain, et peut-être au début d’un nouveau cycle positif.