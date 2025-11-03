Ligue des champions : Excellentes nouvelles pour l’OM avant l’Atalanta

Heureusement pour les supporters phocéens, l’infirmerie se vide progressivement. Selon les informations de La Provence, plusieurs joueurs devraient réapparaître très bientôt à l’entraînement, avec l’objectif clair d'être disponibles mercredi soir au Vélodrome.

Bilal Nadir, dont l’incident a suscité de vives inquiétudes, a retrouvé ses sensations et pourrait rapidement revenir avec le groupe. Nayef Aguerd, élément indispensable dans le cœur de la défense, et Timothy Weah, capable de changer le rythme d’un match en quelques touches, se rapprochent eux aussi d’une réintégration.

Concernant Leonardo Balerdi, l’incertitude demeure. La blessure du défenseur central nécessite encore quelques examens et une évolution favorable pour espérer le revoir face aux Italiens.