Les chiffres publiés par l’UEFA indiquent clairement que Pierre-Emerick Aubameyang figure parmi les joueurs les plus rapides de la compétition cette saison, une donnée qui tranche avec l’image d’un joueur que certains imaginaient en perte de vitesse. L’attaquant olympien, plusieurs fois mentionné dans ces statistiques, a même été flashé à une vitesse supérieure à celle de Kylian Mbappé, pourtant l’un des symboles mondiaux de la pointe de vitesse. Cette performance de Pierre-Emerick Aubameyang, observée notamment lors de la victoire face à Newcastle (2-1), rappelle à quel point le Gabonais conserve un explosif sens du déplacement, là où Kylian Mbappé semblait encore intouchable sur ce terrain.

Dans le détail, Pierre-Emerick Aubameyang a été mesuré à 35,8 km/h, un chiffre qui le place au quatrième rang des joueurs les plus rapides de la Ligue des Champions selon l’UEFA. Ce classement, où apparaît également Kylian Mbappé, démontre un renversement de tendance inattendu. L’action qui a attiré l’attention reste son appel en profondeur avant son premier but contre Newcastle, où le joueur marseillais a devancé le gardien Nick Pope. Cette scène illustre parfaitement l’écart ponctuel établi entre Aubameyang et Mbappé dans cette campagne européenne.