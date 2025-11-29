Dans une Ligue des Champions où la vitesse est devenue un critère déterminant, Pierre-Emerick Aubameyang s’invite dans un classement où Kylian Mbappé règne habituellement sans partage. Les dernières données publiées par l’UEFA révèlent une hiérarchie surprenante, où l’attaquant marseillais se hisse devant plusieurs spécialistes reconnus de l’accélération. Une performance qui interroge, fascine et réécrit les certitudes autour des deux stars.
Ligue des Champions, Aubameyang devance Mbappé dans un registre inattendu
Aubameyang plus rapide que Mbappé en Ligue des Champions
Les chiffres publiés par l’UEFA indiquent clairement que Pierre-Emerick Aubameyang figure parmi les joueurs les plus rapides de la compétition cette saison, une donnée qui tranche avec l’image d’un joueur que certains imaginaient en perte de vitesse. L’attaquant olympien, plusieurs fois mentionné dans ces statistiques, a même été flashé à une vitesse supérieure à celle de Kylian Mbappé, pourtant l’un des symboles mondiaux de la pointe de vitesse. Cette performance de Pierre-Emerick Aubameyang, observée notamment lors de la victoire face à Newcastle (2-1), rappelle à quel point le Gabonais conserve un explosif sens du déplacement, là où Kylian Mbappé semblait encore intouchable sur ce terrain.
Dans le détail, Pierre-Emerick Aubameyang a été mesuré à 35,8 km/h, un chiffre qui le place au quatrième rang des joueurs les plus rapides de la Ligue des Champions selon l’UEFA. Ce classement, où apparaît également Kylian Mbappé, démontre un renversement de tendance inattendu. L’action qui a attiré l’attention reste son appel en profondeur avant son premier but contre Newcastle, où le joueur marseillais a devancé le gardien Nick Pope. Cette scène illustre parfaitement l’écart ponctuel établi entre Aubameyang et Mbappé dans cette campagne européenne.
Dimata en tête, Aubameyang et Mbappé en retrait
Au sommet du classement, Landry Dimata survole littéralement les débats avec une pointe enregistrée à 39,6 km/h, loin devant Pierre-Emerick Aubameyang et Kylian Mbappé. La progression logique de la liste place ensuite Loïs Openda à 36,2 km/h et Bradley Barcola à 35,9 km/h, juste devant Pierre-Emerick Aubameyang, quatrième avec ses 35,8 km/h. De son côté, Kylian Mbappé ne figure qu’au 22ᵉ rang, avec une vitesse mesurée à 34,5 km/h, un écart notable avec ses standards habituels. Ces chiffres donnent une photographie précise de la situation : Aubameyang a momentanément pris l’ascendant dans ce registre.
La suite du classement confirme l’homogénéité du haut niveau. Juste derrière Pierre-Emerick Aubameyang, on retrouve Federico Valverde, flashé à la même vitesse, puis Karim Adeyemi ou encore Jeremie Frimpong. Cette densité met en perspective la présence relativement lointaine de Kylian Mbappé, pourtant longtemps considéré comme l’archétype du joueur le plus rapide d’Europe. Ce contraste entre Aubameyang et Mbappé illustre aussi une évolution de leurs profils respectifs : la capacité du Marseillais à répéter les efforts reste intacte, tandis que l’attaquant du Real Madrid semble davantage orienté vers la gestion et la lecture des espaces.
Le top 10 des joueurs les plus rapides en C1 cette saison
1. Landry Dimata (Pafos) – 39,6 km/h
2. Loïs Openda (Juventus Turin) – 36,2 km/h
3. Bradley Barcola (PSG) – 35,9km/h
4. Pierre-Emerick Aubameyang (OM) – 35,8 km/h
5. Federico Valverde (Real Madrid) - 35,8 km/h
6. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) – 35,6 km/h
7. Jeremie Frimpong (Liverpool) - 35,6 km/h
8. Nicolas Pépé (Villarreal) - 35,4 km/h
9. Ismail Jakobs (Galatasaray) – 35,4 km/h
10. Nuno Mendes (PSG) - 35,3 km/h