L’OM ferme la porte pour Hojbjerg, la Juventus fonce sur une star de l’OL

Depuis plusieurs semaines, la Juventus rêve d’attirer Pierre-Emile Hojbjerg dès cet hiver. Le club italien pensait même disposer d’un levier intéressant avec Manuel Locatelli, ancien joueur de Roberto De Zerbi à Sassuolo. En coulisses, l’idée consistait à séduire le technicien marseillais via ce lien passé.

Mais le scénario n’ira pas plus loin. Medhi Benatia a lui-même refermé la porte dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport : « Il est très important pour nous, un milieu complet, je l’ai connu au Bayern, je l’ai emmené à l’OM et je suis content de ce qu’il fait. Il ne bouge pas ».

Même tonalité du côté de la présidence. Lors de sa conférence de presse de mi-saison, Pablo Longoria s’est montré encore plus catégorique. « Il n'y a pas de discussion. Nous avons une position ferme, on ne veut se priver d'aucun joueur important dans notre effectif. Il n'y a rien et il n'y a aucune possibilité que Pierre puisse partir. Je ferme complètement la porte », déclarait le dirigeant espagnol.