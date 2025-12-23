À l’approche du mercato hivernal, la Vieille Dame avance ses pions au milieu de terrain. Mais sur la piste Pierre-Emile Hojbjerg, la Juventus se heurte à un mur. L’Olympique de Marseille ne compte pas céder, obligeant les dirigeants turinois à élargir leur champ de recherche… jusqu’à Lyon. Avant d’entrer dans le détail, une certitude s’impose déjà : à Marseille, le dossier Hojbjerg ne fait plus débat. Le club a tranché.
L’OM ferme la porte pour Hojbjerg, la Juventus fonce sur une star de l’OL
Hojbjerg, un cadre verrouillé par l’OM
Depuis plusieurs semaines, la Juventus rêve d’attirer Pierre-Emile Hojbjerg dès cet hiver. Le club italien pensait même disposer d’un levier intéressant avec Manuel Locatelli, ancien joueur de Roberto De Zerbi à Sassuolo. En coulisses, l’idée consistait à séduire le technicien marseillais via ce lien passé.
Mais le scénario n’ira pas plus loin. Medhi Benatia a lui-même refermé la porte dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport : « Il est très important pour nous, un milieu complet, je l’ai connu au Bayern, je l’ai emmené à l’OM et je suis content de ce qu’il fait. Il ne bouge pas ».
Même tonalité du côté de la présidence. Lors de sa conférence de presse de mi-saison, Pablo Longoria s’est montré encore plus catégorique. « Il n'y a pas de discussion. Nous avons une position ferme, on ne veut se priver d'aucun joueur important dans notre effectif. Il n'y a rien et il n'y a aucune possibilité que Pierre puisse partir. Je ferme complètement la porte », déclarait le dirigeant espagnol.
- AFP
Confirmation venue d’Italie
Ces prises de position n’ont rien d’un écran de fumée. Fabrizio Romano a récemment confirmé que le milieu danois resterait à Marseille jusqu’à la fin de la saison. La Stampa va dans le même sens, assurant que l’OM oppose un refus clair à toute tentative hivernale.
Face à ce verrouillage total, la Juventus n’a plus vraiment le choix. Elle doit regarder ailleurs pour renforcer son entrejeu lors de la seconde partie de saison.
- Getty Images Sport
La Juventus active une short-list XXL
Dans son édition du jour, La Stampa a levé le voile sur les alternatives étudiées à Turin. Plusieurs profils figurent sur la short-list : Quinten Timber, Tyler Morton, Rodrigo Mendoza, Franck Kessié, Marcelo Brozovic, Adrian Bernabé ou encore Alex Toth. Un mélange assumé entre joueurs confirmés et talents en pleine progression.
Parmi ces noms, un dossier attire particulièrement l’attention : Tyler Morton.
- AFP
Tyler Morton, la piste lyonnaise sous surveillance
Arrivé récemment à l’Olympique Lyonnais, Tyler Morton s’est rapidement imposé comme une valeur sûre de l’entrejeu. Ses performances ont tapé dans l’œil de la Juventus, qui suit de près son évolution.
Mais là encore, l’opération s’annonce complexe. Les dirigeants lyonnais ont déjà fermé la porte à un départ en janvier. À l’image de l’OM avec Hojbjerg, l’OL ne se montre pas vendeur.
La Juventus se retrouve donc face à un double refus français. Reste à savoir si l’un des autres noms de sa liste permettra enfin à la Vieille Dame de trouver son renfort tant espéré.