À seulement 19 ans, Endrick n’est pas venu à Lyon pour observer. Officiellement présenté ce lundi par l’Olympique Lyonnais, l’attaquant brésilien, prêté pour six mois par le Real Madrid, a livré un discours fort, à la fois intime et ambitieux. Derrière les sourires et l’enthousiasme, Endrick assume un choix de carrière mûrement réfléchi, guidé par le besoin de jouer, de progresser et de gagner. Entre quête sportive, ambition collective et projection personnelle, le nouveau visage offensif de l’OL a posé les bases d’un projet clair.
Ligue 1, les grandes ambitions d’Endrick avec l’OL
Endrick assume le choix de l’OL
Dès ses premiers mots, Endrick a tenu à expliquer les raisons profondes de son arrivée à Lyon. L’attaquant brésilien a évoqué un tournant majeur dans sa jeune carrière, assumé sur le plan personnel autant que sportif : « Lorsque Lyon m'a contacté, c'était un moment très important pour moi, ma femme et ma famille. Je voulais partir pour jouer. Lyon, je me suis dit wow! Quand Dieu me parle, il me dit de choisir un chemin et j'y vais. Je savais que je devais travailler davantage pour jouer à Lyon. » Pour Endrick, ce prêt de six mois représente une opportunité concrète de temps de jeu et de responsabilité, loin de la forte concurrence du Real Madrid.
Ce choix s’inscrit également dans une période charnière de sa vie, que Endrick décrit avec beaucoup de sérénité. Revenant sur les derniers mois, le Brésilien a livré un témoignage personnel fort : « En vérité, à toutes les personnes qui sont autour de moi, je leur dis que ce sont les six meilleurs mois de ma vie. J'ai eu du temps pour ma famille, pour construire ma maison... Aujourd'hui, je suis un homme meilleur et une meilleure personne. Je suis un homme heureux. » Un équilibre retrouvé que Endrick souhaite désormais prolonger sur les terrains de Ligue 1 avec l’OL.
Endrick s’est déjà bien intégré à Lyon
Très vite, Endrick a montré qu’il s’était déjà projeté dans le collectif lyonnais. L’ancien joueur de Palmeiras a expliqué avoir étudié le jeu de l’OL et échangé avec son entraîneur avant même son arrivée : « Quand j'ai su que Lyon était mon chemin de vie, j'ai commencé à regarder comment l'équipe jouait. J'ai parlé avec Paulo Fonseca. Maintenant, c'est encore mieux, je peux m'entraîner et jouer avec eux sur le terrain. J'arrive même à blaguer avec cette équipe. Je suis très heureux. » Des propos qui illustrent la volonté d’Endrick de s’intégrer rapidement au vestiaire.
L’engouement populaire autour de sa signature n’a pas laissé Endrick indifférent. Conscient de l’impact médiatique de son arrivée, notamment au Brésil, il a tenu à souligner l’importance du lien avec les supporters : « Je suis très heureux de voir cet engouement, ce public qui m'attend avec des maillots à signer. Au Brésil, il y aura plus de visibilité sur Lyon et la Ligue 1. C'est important pour moi de parler avec les supporters. » Endrick assume ainsi son rôle d’ambassadeur, sans pour autant se laisser submerger par l’exposition.
Endrick veut gagner des titres avec l’OL
Sur le plan sportif, Endrick ne cache pas ses objectifs élevés avec l’Olympique Lyonnais. Sans détour, le Brésilien a affirmé son désir de victoires et de titres : « Au niveau de mes objectifs personnels, c'est d'aider Lyon. Je veux jouer et gagner. Je veux gagner des titres avec l'OL, les mener en haut du classement et arriver à des phases finales. Je suis un gars qui veut toujours gagner. » Une ambition affirmée, cohérente avec son passage au Real Madrid et son exigence personnelle.
Pour autant, Endrick refuse d’endosser le costume de sauveur. Conscient de la pression inhérente à son statut, il a tenu à rappeler son humilité et son état d’esprit collectif : « Je ne suis pas là pour changer l'équipe, je viens juste me rajouter. Je ne veux pas être le point essentiel de cette équipe. Je suis à la disposition de l'entraîneur. » Sur la question de la pression médiatique et de la sélection brésilienne, Endrick est resté fidèle à sa ligne : « Vous me parlez de pression mais je vous rappelle que j'ai joué au Brésil et que la pression est très importante. […] Je veux mener une belle carrière et me concentrer sur le football. » Un discours mature, à l’image d’un joueur déterminé à faire de son passage en Ligue 1 un véritable tremplin.