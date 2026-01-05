Ligue 1, les grandes ambitions d’Endrick avec l’OL

Dès ses premiers mots, Endrick a tenu à expliquer les raisons profondes de son arrivée à Lyon. L’attaquant brésilien a évoqué un tournant majeur dans sa jeune carrière, assumé sur le plan personnel autant que sportif : « Lorsque Lyon m'a contacté, c'était un moment très important pour moi, ma femme et ma famille. Je voulais partir pour jouer. Lyon, je me suis dit wow! Quand Dieu me parle, il me dit de choisir un chemin et j'y vais. Je savais que je devais travailler davantage pour jouer à Lyon. » Pour Endrick, ce prêt de six mois représente une opportunité concrète de temps de jeu et de responsabilité, loin de la forte concurrence du Real Madrid.

Ce choix s’inscrit également dans une période charnière de sa vie, que Endrick décrit avec beaucoup de sérénité. Revenant sur les derniers mois, le Brésilien a livré un témoignage personnel fort : « En vérité, à toutes les personnes qui sont autour de moi, je leur dis que ce sont les six meilleurs mois de ma vie. J'ai eu du temps pour ma famille, pour construire ma maison... Aujourd'hui, je suis un homme meilleur et une meilleure personne. Je suis un homme heureux. » Un équilibre retrouvé que Endrick souhaite désormais prolonger sur les terrains de Ligue 1 avec l’OL.