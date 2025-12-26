Ligue 1, Endrick fait déjà sensation à Lyon

L’Olympique Lyonnais a frappé fort cet hiver en accueillant Endrick en provenance du Real Madrid. Malgré un temps de jeu limité chez les Merengues, le jeune international brésilien a rapidement capté l’attention des supporters lyonnais et des observateurs de Ligue 1. Avec un environnement compétitif et une équipe ambitieuse, Endrick aura l’opportunité de se relancer et de montrer l’étendue de son talent. Les premières réactions du public et l’engouement médiatique autour de son arrivée laissent déjà présager un impact significatif.

Endrick s’offre déjà un record avec l’OL

Endrick rejoint l’OL dans le cadre d’un prêt payant jusqu’à la fin de la saison 2025-2026, estimé à environ un million d’euros pour les six premiers mois, sans option d’achat. Âgé de 19 ans, Endrick dispose déjà d’une expérience internationale avec le Brésil, totalisant 14 sélections et 3 buts, malgré son manque de temps de jeu au Real Madrid. Cinquième de Ligue 1 après 16 journées et engagé en Ligue Europa ainsi qu’en Coupe de France, Lyon offre à Endrick un cadre idéal pour se montrer et retrouver du rythme. L’attaquant portera le numéro 9, signe des ambitions placées sur lui pour cette deuxième partie de saison.

La communication autour d’Endrick a été un succès immédiat. La vidéo annonçant son arrivée, publiée le 23 décembre, a déjà été visionnée 16,6 millions de fois, établissant un record pour l’OL sur Instagram, selon Foot Mercato. L’enthousiasme ne se limite pas aux réseaux sociaux : les ventes de maillots floqués à son nom devraient également battre des records. Endrick est ainsi attendu pour devenir un acteur majeur sur le terrain, mais aussi un symbole fort du renouveau et de l’attractivité de l’Olympique Lyonnais cette saison.