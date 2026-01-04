Mercato, les dessous du prêt d'Endrick à l'OL

Selon les révélations de Marca, la première raison ayant conduit le Real Madrid à valider le prêt d’Endrick est limpide : Endrick jouera. À Lyon, le jeune attaquant brésilien est assuré de disposer d’un temps de jeu conséquent, avec une place de titulaire qui semble déjà se dessiner. Une garantie que le Real Madrid ne pouvait lui offrir immédiatement, ni même certains autres clubs intéressés par son profil.

Afin de sécuriser cet aspect, le Real Madrid a intégré une clause spécifique dans l’accord conclu avec l’OL. Cette disposition obligerait le club rhodanien à aligner Endrick sur un nombre minimal de rencontres, sous peine de devoir verser une compensation financière. Plusieurs sources évoquent un seuil d’environ 25 matchs. Une exigence forte, que de nombreux clubs n’étaient pas prêts à accepter, mais que l’OL a validée pour s’attacher les services d’Endrick.