Mercato, les dessous du prêt d'Endrick à l'OL

La presse espagnole a dévoilé, dimanche, pourquoi le Real Madrid a accepté de prêter Endrick à l’OL, cet hiver.

Annoncée avant même l’ouverture officielle du mercato, l’arrivée d’Endrick à l’Olympique Lyonnais a surpris autant qu’elle a suscité l’enthousiasme. Derrière cette opération, présentée comme un simple prêt avec option d’achat, se cache en réalité une stratégie mûrement réfléchie par le Real Madrid. Entre gestion du temps de jeu, développement sportif et choix du contexte idéal pour progresser, le dossier Endrick révèle une vision précise de l’avenir du jeune prodige brésilien. Une décision loin d’être improvisée, qui éclaire les ambitions des deux clubs.

