OL, le plan déroutant de Paulo Fonseca pour Endrick

L’arrivée d’Endrick pourrait entraîner une adaptation du projet de jeu lyonnais. Paulo Fonseca l’assume sans détour. "Comme je l'ai dit, c'est plus un joueur d'initiative individuelle mais aussi d'espace", explique-t-il. "Naturellement, ce sera différent si nous jouons avec Martin ou Endrick." L’entraîneur de l’OL anticipe ainsi des ajustements dans son organisation offensive, en fonction du profil aligné en pointe.

Paulo Fonseca va plus loin en évoquant une inflexion stratégique : "Notre intention avec un attaquant de cette caractéristique va un peu changer." Une déclaration révélatrice de la confiance accordée à Endrick, malgré son jeune âge. En interne, cette perspective enthousiasme également les cadres du vestiaire. Orel Mangala a d’ailleurs partagé son optimisme quant à sa future association avec Endrick. "Ça se passe bien", confie le milieu lyonnais. "C'est quelqu’un de joyeux, il s'est très vite adapté et parle anglais donc il peut facilement échanger avec tout le monde."

Le discours se veut unanimement positif autour d’Endrick. "Il joue bien, il va nous aider à atteindre nos objectifs. C'est un très très bon joueur. Il est encore jeune mais on voit qu'il a un bel avenir devant lui", a ajouté Orel Mangala. Des propos qui confortent Paulo Fonseca dans son approche progressive, mais ambitieuse. Si Endrick devra patienter avant ses débuts officiels, l’OL prépare déjà son intégration comme un élément central de la seconde partie de saison.