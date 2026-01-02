L’Olympique Lyonnais a frappé fort sur le marché hivernal en obtenant le prêt d’Endrick, l’un des plus grands espoirs du football brésilien. Derrière ce coup médiatique se cache pourtant une réflexion tactique profonde, menée par Paulo Fonseca. L’entraîneur lyonnais ne se contente pas d’accueillir un talent brut, il prépare une évolution de son animation offensive. À défaut de voir Endrick sur la pelouse dès Monaco, l’OL esquisse déjà les contours d’un projet qui pourrait redistribuer les rôles et surprendre ses adversaires.
OL, le plan déroutant de Paulo Fonseca pour Endrick
Paulo Fonseca se réjouit de l’arrivée d’Endrick à l’OL
L’OL devra pourtant patienter avant de profiter de sa nouvelle recrue. Ce samedi à Monaco (17h, 17e journée de Ligue 1), Paulo Fonseca sera privé d’Endrick, arrivé en prêt du Real Madrid jusqu’à la fin de la saison. Officialisé le 23 décembre, Endrick n’est pas qualifié pour cette rencontre en raison du délai exceptionnel de quatre jours imposé par la DNCG pour la validation des contrats lyonnais, rappelle RMC Sport. Le mercato ayant ouvert le 1er janvier, le déplacement en Principauté intervient trop tôt. Paulo Fonseca devra donc composer sans Endrick, contraint d’observer la rencontre en tribunes.
Ce contretemps administratif n’altère toutefois pas l’enthousiasme de Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’OL s’est montré satisfait de l’intégration rapide d’Endrick au sein du groupe. "Son adaptation se passe très bien", a expliqué Paulo Fonseca en conférence de presse. "Il a commencé à s'entraîner cette semaine. C'est un joueur différent, dont nous avions besoin. Tout le groupe l'a bien accueilli. J'ai parlé avec lui, il est très satisfait et nous le sommes d'avoir un joueur de cette qualité", a-t-il poursuivi, soulignant déjà l’impact humain et sportif d’Endrick.
La polyvalence d’Endrick, un atout précieux pour Fonseca
Au-delà de l’aspect administratif, Paulo Fonseca réfléchit déjà à l’utilisation d’Endrick sur le terrain. Le technicien portugais a détaillé les caractéristiques de l’attaquant brésilien avec précision. "C'est un joueur qui prend des initiatives individuelles", insiste Paulo Fonseca. "Il est techniquement très fort, très rapide. Il a des caractéristiques différentes de Martin (Satriano)." Endrick offre ainsi à l’OL une palette offensive nouvelle, capable de varier les animations et les zones d’impact.
Paulo Fonseca envisage principalement Endrick dans un rôle axial, même si sa polyvalence reste un atout. "Il peut jouer avant-centre ou à droite, mais je pense d'abord l'utiliser comme attaquant", précise l’entraîneur lyonnais. Sur le plan physique, Paulo Fonseca se veut rassurant : "Physiquement, il est bien, il a travaillé avec Madrid jusqu'à son arrivée." Une seule réserve demeure : "Il n'est peut-être pas prêt pour jouer 90 minutes comme il n'a pas beaucoup joué mais il est bien, il a fait de bons entraînements. Il est motivé, il est bien."
Paulo Fonseca va revoir son système pour Endrick
L’arrivée d’Endrick pourrait entraîner une adaptation du projet de jeu lyonnais. Paulo Fonseca l’assume sans détour. "Comme je l'ai dit, c'est plus un joueur d'initiative individuelle mais aussi d'espace", explique-t-il. "Naturellement, ce sera différent si nous jouons avec Martin ou Endrick." L’entraîneur de l’OL anticipe ainsi des ajustements dans son organisation offensive, en fonction du profil aligné en pointe.
Paulo Fonseca va plus loin en évoquant une inflexion stratégique : "Notre intention avec un attaquant de cette caractéristique va un peu changer." Une déclaration révélatrice de la confiance accordée à Endrick, malgré son jeune âge. En interne, cette perspective enthousiasme également les cadres du vestiaire. Orel Mangala a d’ailleurs partagé son optimisme quant à sa future association avec Endrick. "Ça se passe bien", confie le milieu lyonnais. "C'est quelqu’un de joyeux, il s'est très vite adapté et parle anglais donc il peut facilement échanger avec tout le monde."
Le discours se veut unanimement positif autour d’Endrick. "Il joue bien, il va nous aider à atteindre nos objectifs. C'est un très très bon joueur. Il est encore jeune mais on voit qu'il a un bel avenir devant lui", a ajouté Orel Mangala. Des propos qui confortent Paulo Fonseca dans son approche progressive, mais ambitieuse. Si Endrick devra patienter avant ses débuts officiels, l’OL prépare déjà son intégration comme un élément central de la seconde partie de saison.