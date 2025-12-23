OFFICIEL - Endrick rejoint l'OL

L’Olympique Lyonnais a frappé un joli coup sur le marché des transferts. En quête de renfort offensif pour consolider ses ambitions sportives, le club rhodanien a officialisé l’arrivée d’Endrick. À seulement 19 ans, l’attaquant brésilien, déjà international, débarque dans un contexte particulier : celui d’un talent en devenir à la recherche de temps de jeu et de continuité. Endrick quitte ainsi le Real Madrid, où la concurrence et son statut limitaient ses apparitions, pour s’offrir une nouvelle vitrine en Ligue 1 avec l’OL.

L’OL officialise l’arrivée d’Endrick

Endrick rejoint l’OL dans le cadre d’un prêt payant jusqu’au terme de la saison 2025-2026, sans option d’achat. Le montant de l’opération est estimé à un million d’euros pour les six premiers mois. Endrick arrive à Lyon avec un statut prometteur : 14 sélections et 3 buts avec le Brésil, malgré un temps de jeu réduit au Real Madrid. Cinquième de Ligue 1 après 16 journées, leader de sa phase de ligue en Ligue Europa et toujours engagé en Coupe de France, l’OL offre à Endrick un environnement compétitif et ambitieux. Endrick portera le numéro 9 sous le maillot lyonnais, symbole des attentes placées en lui pour cette deuxième partie de saison.

L’Olympique Lyonnais se renforce ainsi en attaque après les départs d’Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze et les blessures de Malick Fofana et Ernest Nuamah. Barré par la concurrence de Kylian Mbappé et devancé par Gonzalo Garcia dans la hiérarchie au Real Madrid, Endrick débarque à Lyon dans la peau d’un titulaire et va devoir faire mieux que Martin Satriano, arrivé l’été dernier sous la forme d’un prêt également.