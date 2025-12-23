Comment le Brésil accueille le transfert d'Endrick à l'OL ?

Endrick débarque à l’OL pour six mois, prêté sans option d’achat pour 1 million d’euros, avec le club français prenant en charge près de la moitié de son salaire. La saison 2025-2026 a été frustrante pour lui à Madrid : seulement trois apparitions et une moyenne de 33 minutes par match sous Xabi Alonso, compliquées par une blessure lors de la Coupe du monde des clubs et une rechute qui l’a éloigné des terrains jusqu’à la mi-septembre. Les dirigeants madrilènes ont accepté ce prêt pour lui permettre de retrouver rythme et continuité, tout en conservant l’attaquant comme un investissement stratégique pour l’avenir. Endrick portera le numéro 9 à Lyon et devrait arriver le 29 décembre.

Paulo Fonseca, entraîneur portugais de l’OL, facilite l’adaptation d’Endrick grâce à l’absence quasi totale de barrière linguistique. L’Olympique Lyonnais, leader de sa phase de Ligue Europa avec cinq victoires en six matches et engagé en championnat, offre un cadre compétitif attractif. Avec les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, le Brésilien bénéficie d’une opportunité immédiate de titularisation et d’un rôle offensif central, renforçant son impact et sa visibilité sur la scène européenne.