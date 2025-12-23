À 19 ans, Endrick s’apprête à franchir une nouvelle étape décisive dans sa jeune carrière. Peu utilisé au Real Madrid, le prodige brésilien a opté pour un prêt à l’Olympique Lyonnais afin de retrouver du temps de jeu et reprendre confiance. Ce transfert, officialisé ce mardi, suscite déjà de vives réactions au Brésil, où l’attaquant est scruté depuis ses exploits à Palmeiras. L’opportunité lyonnaise représente un tremplin stratégique, avec la Ligue Europa et un rôle central dans l’attaque pour se repositionner sur la scène internationale.
Comment le Brésil accueille le transfert d'Endrick à l'OL ?
- Getty Images
Endrick veut se relancer à l’OL
Endrick débarque à l’OL pour six mois, prêté sans option d’achat pour 1 million d’euros, avec le club français prenant en charge près de la moitié de son salaire. La saison 2025-2026 a été frustrante pour lui à Madrid : seulement trois apparitions et une moyenne de 33 minutes par match sous Xabi Alonso, compliquées par une blessure lors de la Coupe du monde des clubs et une rechute qui l’a éloigné des terrains jusqu’à la mi-septembre. Les dirigeants madrilènes ont accepté ce prêt pour lui permettre de retrouver rythme et continuité, tout en conservant l’attaquant comme un investissement stratégique pour l’avenir. Endrick portera le numéro 9 à Lyon et devrait arriver le 29 décembre.
Paulo Fonseca, entraîneur portugais de l’OL, facilite l’adaptation d’Endrick grâce à l’absence quasi totale de barrière linguistique. L’Olympique Lyonnais, leader de sa phase de Ligue Europa avec cinq victoires en six matches et engagé en championnat, offre un cadre compétitif attractif. Avec les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, le Brésilien bénéficie d’une opportunité immédiate de titularisation et d’un rôle offensif central, renforçant son impact et sa visibilité sur la scène européenne.
- AFP
Le Brésil approuve le transfert d’Endrick à l’OL
Au Brésil, le prêt d’Endrick est vu comme un passage stratégique. Comme le rappelle Arthur Quezada, journaliste pour TNT Sports : « Je pense qu’Endrick a pris trop de temps pour quitter le Real Madrid en prêt. Il aurait pu le faire à la fin de 2024, ou au plus tard lors du dernier mercato d’été. Nous savions déjà qu’il ne jouerait pas sous les ordres de Xabi Alonso, et que son principal objectif était la Coupe du Monde. Par conséquent, je vois son déménagement à Lyon comme une bonne chose, mais cela aurait pu arriver plus tôt. Je pense que Lyon pourrait être le bon endroit pour lui pour obtenir beaucoup de temps de jeu, surtout avec Paulo Fonseca qui aime ce type de joueur. »
Le contexte français, exigeant physiquement et en pleine reconstruction offensive, est jugé idéal pour Endrick. La Ligue 1 offre à la fois un championnat compétitif et des opportunités de se mettre en valeur sur la scène européenne via la Ligue Europa. La Seleção, qui suit attentivement son parcours, espère le voir retrouver son rôle de leader, après une période d’ombre à Madrid.
- Getty Images Sport
Endrick nourrit beaucoup d’attentes au Brésil
Arthur Quezada souligne également dans des propos rapportés par Foot Mercato : « Au Brésil, il était un joueur vedette, jouant pour Palmeiras. Au Real Madrid, il a disparu. C’est pourquoi les Brésiliens sont impatients de voir Endrick dans un contexte différent. Il est mentalement très fort, je crois qu’il s’adaptera rapidement. Peut-être qu’il deviendra l’un des meilleurs attaquants de la Ligue 1. Endrick est très fort physiquement, je pense que c’est un facteur important en Ligue 1. Il a faim de jouer et d’essayer de sécuriser une place en Coupe du Monde. En France, il aura plus d’opportunités et avec le bon entraîneur, je pense qu’il s’adaptera. »
Ce prêt à Lyon représente donc plus qu’un simple déplacement temporaire : il s’agit d’une relance stratégique, avec l’objectif de consolider son statut sur la scène européenne et de se positionner durablement pour la Coupe du monde 2026, tout en répondant aux attentes de son pays natal.