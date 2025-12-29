Ligue 1, les premiers pas timides d'Endrick avec l'OL

La première apparition d’Endrick en tant que joueur de l’OL s’est faite à huis clos. Le Brésilien a participé à sa première séance d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, loin de l’effervescence habituellement associée à ce type de renfort. Malgré le froid matinal, une trentaine de supporters ont tout de même patienté devant les grilles du centre d’entraînement, espérant apercevoir Endrick, selon Le Progrès. Peu avant 9 heures, l’attaquant est arrivé à bord d’un imposant SUV noir immatriculé en Espagne, symbole de son récent passage madrilène.

Endrick a pris le temps de saluer brièvement un supporter brandissant un maillot du Brésil, avant de rejoindre le Groupama Stadium pour entamer cette première séance sous le maillot lyonnais. Ce moment, simple, mais symbolique, marque le début concret de l’aventure d’Endrick en Ligue 1, dans un club en quête de renouveau offensif et d’élan positif pour la seconde partie de saison.