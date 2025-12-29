L’attente était forte, presque fébrile, mais la scène s’est déroulée loin des projecteurs. Ce lundi matin, Endrick a officiellement entamé son aventure sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, dans un contexte volontairement feutré. Prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Endrick arrive en Ligue 1 avec un statut singulier, entre immense promesse et nécessité d’adaptation. Sans déclaration ni mise en scène, ses premiers pas à Lyon dessinent déjà les contours d’une intégration progressive, surveillée de près par le club, les supporters et l’environnement médiatique.
Ligue 1, les premiers pas timides d'Endrick avec l'OL
- Getty Images
Endrick s’est entraîné avec l’OL, lundi
La première apparition d’Endrick en tant que joueur de l’OL s’est faite à huis clos. Le Brésilien a participé à sa première séance d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, loin de l’effervescence habituellement associée à ce type de renfort. Malgré le froid matinal, une trentaine de supporters ont tout de même patienté devant les grilles du centre d’entraînement, espérant apercevoir Endrick, selon Le Progrès. Peu avant 9 heures, l’attaquant est arrivé à bord d’un imposant SUV noir immatriculé en Espagne, symbole de son récent passage madrilène.
Endrick a pris le temps de saluer brièvement un supporter brandissant un maillot du Brésil, avant de rejoindre le Groupama Stadium pour entamer cette première séance sous le maillot lyonnais. Ce moment, simple, mais symbolique, marque le début concret de l’aventure d’Endrick en Ligue 1, dans un club en quête de renouveau offensif et d’élan positif pour la seconde partie de saison.
- AFP
Les premiers repères d’Endrick à Lyon
Durant la matinée, Endrick a fait connaissance avec l’ensemble de ses nouveaux partenaires ainsi qu’avec le staff technique lyonnais. Selon les informations rapportées par Le Progrès, l’accueil s’est déroulé dans un climat studieux, sans protocole particulier, fidèle à la volonté du club de préserver Endrick d’une pression immédiate. Pendant ce temps, l’entourage du joueur quittait discrètement les lieux, renforçant l’image d’une prise de fonction maîtrisée et encadrée.
À 13h46, Endrick a quitté le centre d’entraînement seul, au volant d’un véhicule mis à disposition par un sponsor de l’OL, toujours dans une grande discrétion. Sur le plan sportif, Endrick est d’ores et déjà attendu lors du seizième de finale de la Coupe de France face à Lille, programmé le 11 janvier. Ce rendez-vous pourrait marquer ses premiers pas officiels en compétition avec Lyon. Les débuts d’Endrick s’annoncent prudents, mais chaque séance et chaque minute de jeu seront scrutées de près.