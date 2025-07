Ligue 1, les données explosives de l'effectif du PSG

Après une saison 2024-2025 historique, le PSG a vu les valeurs de ses joueurs exploser ces dernières semaines.

En l’espace de quelques mois, le Paris Saint-Germain a littéralement changé de dimension. Après avoir enchaîné les trophées et marqué l’Europe de son empreinte, le club de la capitale se retrouve désormais avec l’un des effectifs les plus chers du continent. Un bond spectaculaire, largement mérité au vu de sa saison 2024-2025, et qui confirme sa domination sur la scène nationale et internationale. Tous les voyants sont au vert pour un PSG dont les joueurs, à titre individuel, n’ont jamais autant brillé.