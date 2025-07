Ballon d'Or : L'éclair de Dembélé qui laisse la concurrence sur place

Un but décisif face au Bayern, en infériorité numérique. Ousmane Dembélé a peut-être signé le moment qui fera de lui le prochain Ballon d'Or.

Il y a des moments dans une saison qui pèsent plus lourd que d'autres. Des instants où un geste, un but, un éclair de génie, cesse d'être une simple statistique pour devenir un symbole, un argument définitif. Ce samedi, lors du quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs face au Bayern Munich, Ousmane Dembélé a peut-être vécu ce moment précis. Entré en jeu alors que son équipe souffrait, réduite à neuf, il a libéré le PSG d'une frappe limpide, envoyant les siens en demi-finale. Plus qu'une simple qualification, ce but, marqué par un joueur revenant tout juste de blessure, sonne comme une affirmation. Il pourrait bien être celui qui grave son nom sur le trophée le plus convoité du football mondial : le Ballon d'Or.