Toujours à la recherche de jeunes talents capables d’incarner l’avenir du club, le Paris Saint-Germain continue de scruter le marché hexagonal. Sous l’impulsion de Luis Campos, la cellule de recrutement parisienne multiplie les pistes et s’intéresse désormais de très près à un attaquant rennais en pleine ascension. Un profil prometteur qui correspond parfaitement à la stratégie de francisation voulue par le dirigeant portugais.
Ligue 1, le PSG s'intéresse à la nouvelle pépite de Rennes
- AFP
Luis Campos prépare l’avenir du PSG
Toujours à la recherche de profils capables d’incarner le futur du Paris Saint-Germain, Luis Campos s’inscrit dans une politique de recrutement sur le long terme. Le conseiller sportif du club parisien ne se contente pas de cibler les renforts du prochain mercato hivernal ; il planifie aussi les contours de l’effectif des prochaines saisons. Dans cette optique, il suit avec attention les jeunes talents de Ligue 1 susceptibles d’intégrer le projet de Luis Enrique, tout en poursuivant l’objectif affiché de « franciser » le groupe parisien.
C’est dans ce contexte que le nom de Mohamed Kader Meïté est apparu dans les carnets de Campos. Selon les informations de Media Foot, l’attaquant français de 18 ans, récemment promu titulaire au Stade Rennais, serait observé de près par le PSG. Lié au club breton jusqu’en 2028, le jeune buteur représente tout ce que recherche le conseiller portugais : puissance, précocité et marge de progression.
- AFP
Le PSG suit Kader Meïté, la nouvelle sensation de Rennes
Sous la houlette d’Habib Beye, Kader Meïté a su saisir sa chance. Promu titulaire lors des deux dernières journées de Ligue 1 et contre le Paris FC ce vendredi, l’international Espoirs tricolore a immédiatement répondu présent avec un but et une passe décisive face à Strasbourg (4-1). Son impact dans le jeu, sa mobilité et son efficacité dans les zones décisives ont rapidement convaincu son entraîneur, au point de s’imposer comme une option forte au sein de l’attaque rennaise.
Associé à Estéban Lepaul, Meïté forme un duo complémentaire qui séduit déjà les observateurs. Ce profil complet, capable d’évoluer dos au but, mais aussi de percuter dans la profondeur, correspond parfaitement aux exigences de Campos. Ce dernier préfère toutefois observer son évolution avant d’envisager une offensive concrète. Comme il l’avait déjà fait pour Désiré Doué, l’idée est de tisser un lien avec le joueur avant de passer à l’action.
- AFP
Kader Méité, le prochain gros coup du PSG ?
Du côté de la capitale, la stratégie est claire : préparer l’avenir tout en maintenant un œil attentif sur les talents nationaux. Luis Enrique, adepte d’un jeu basé sur la mobilité et la polyvalence, n’a pas encore tranché sur le profil de l’avant-centre idéal. Mais la progression de Kader Meïté, son sens du but et sa maturité pourraient rapidement éveiller l’intérêt de l’entraîneur espagnol, surtout si le jeune Rennais continue sur cette lancée.
Pour le PSG, il ne s’agit donc pas d’un recrutement immédiat, mais bien d’un travail de fond. Les premiers contacts devraient viser à établir une relation de confiance avec l’entourage du joueur. À seulement 18 ans, Kader Meïté incarne l’un des grands espoirs du football français et symbolise parfaitement la nouvelle direction sportive souhaitée par Luis Campos.