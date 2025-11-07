Ligue 1, le PSG s'intéresse à la nouvelle pépite de Rennes

Toujours à la recherche de profils capables d’incarner le futur du Paris Saint-Germain, Luis Campos s’inscrit dans une politique de recrutement sur le long terme. Le conseiller sportif du club parisien ne se contente pas de cibler les renforts du prochain mercato hivernal ; il planifie aussi les contours de l’effectif des prochaines saisons. Dans cette optique, il suit avec attention les jeunes talents de Ligue 1 susceptibles d’intégrer le projet de Luis Enrique, tout en poursuivant l’objectif affiché de « franciser » le groupe parisien.

C’est dans ce contexte que le nom de Mohamed Kader Meïté est apparu dans les carnets de Campos. Selon les informations de Media Foot, l’attaquant français de 18 ans, récemment promu titulaire au Stade Rennais, serait observé de près par le PSG. Lié au club breton jusqu’en 2028, le jeune buteur représente tout ce que recherche le conseiller portugais : puissance, précocité et marge de progression.