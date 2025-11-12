Ligue 1 : l’OL en tête du classement des clubs lésés par l’arbitrage

Face à cette situation, Corentin Tolisso, capitaine lyonnais, a décidé de prendre les devants. Dès lundi, il a proposé une grande réunion entre les arbitres, les dirigeants des clubs et les capitaines afin d’aborder sereinement ces polémiques répétées.

L’objectif est clair : restaurer la confiance et favoriser un dialogue constructif. Car personne, à Lyon ou ailleurs, ne met en doute la probité des arbitres. Ce qui dérange, ce sont les différences flagrantes de jugement et la gestion souvent contestée de la VAR.

Reste à savoir si la Fédération et les arbitres accepteront cette main tendue. Pour l’heure, le silence domine, mais du côté du Groupama Stadium, on espère que cette initiative marquera le début d’un changement durable.