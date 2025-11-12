L’Olympique Lyonnais a souvent crié à l’injustice depuis le début de la saison, estimant que plusieurs décisions arbitrales ont tourné en sa défaveur. Dimanche encore, face au PSG, la frustration a atteint un nouveau sommet après une erreur reconnue par la Direction de l’arbitrage. Et selon une étude indépendante, Lyon serait bel et bien le grand perdant de ces décisions controversées, avec plus de trois points envolés au classement.
Ligue 1 : l’OL en tête du classement des clubs lésés par l’arbitrage
- AFP
Une erreur de trop face au PSG
Dimanche dernier, lors du choc face au Paris Saint-Germain, Benoît Bastien a fait parler de lui. L’arbitre central, pourtant expérimenté, a validé un deuxième but parisien entaché d’une erreur d’appréciation. Mardi soir, la Direction de l’arbitrage de la FFF a confirmé la faute. Si le but avait été annulé, le scénario du match aurait sans doute été tout autre. L’OL, déjà en difficulté, s’est finalement incliné (2-3) dans les dernières secondes sur une réalisation de Joao Neves.
Cette nouvelle polémique n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu. Car depuis plusieurs semaines, le club rhodanien ne cesse de pointer les incohérences du corps arbitral. Et pour une fois, les chiffres viennent appuyer ce sentiment d’injustice.
- AFP
Trois points envolés, une place européenne perdue
Le compte spécialisé @ArbitreVAR, reconnu pour son analyse rigoureuse des décisions litigieuses en Ligue 1, a compilé depuis le début de la saison toutes les erreurs identifiées par la Direction de l’arbitrage. En pondérant les résultats des rencontres concernées, son étude révèle que Lyon est le club le plus impacté.
Selon ses calculs, l’Olympique Lyonnais aurait perdu 3,21 points à cause de décisions arbitrales jugées erronées. Derrière, Lille (1,51 point) et Le Havre (1,32 point) complètent le podium. Si l’on corrigeait ces injustices au classement, l’OL passerait de la septième à la troisième place, juste derrière le PSG et l’OM. Aujourd’hui, les Gones pointent pourtant à sept longueurs du leader parisien et à cinq de Marseille. Un écart qui change complètement la lecture de leur saison.
- AFP
Tolisso réclame un dialogue
Face à cette situation, Corentin Tolisso, capitaine lyonnais, a décidé de prendre les devants. Dès lundi, il a proposé une grande réunion entre les arbitres, les dirigeants des clubs et les capitaines afin d’aborder sereinement ces polémiques répétées.
L’objectif est clair : restaurer la confiance et favoriser un dialogue constructif. Car personne, à Lyon ou ailleurs, ne met en doute la probité des arbitres. Ce qui dérange, ce sont les différences flagrantes de jugement et la gestion souvent contestée de la VAR.
Reste à savoir si la Fédération et les arbitres accepteront cette main tendue. Pour l’heure, le silence domine, mais du côté du Groupama Stadium, on espère que cette initiative marquera le début d’un changement durable.
- AFP
Lyon, victime ou simple malchance ?
L’OL traverse une période paradoxale. Sportivement, les progrès sont réels sous Paulo Fonseca, mais l’impression d’être lésé par les décisions de jeu plombe parfois le moral du groupe. Ces trois points envolés ne suffisent pas à expliquer tous les maux, mais ils symbolisent un malaise ressenti dans de nombreux clubs de Ligue 1.
Si la VAR devait réduire les erreurs, force est de constater qu’elle alimente encore les débats. Et pour l’Olympique Lyonnais, elle devient presque synonyme de malchance répétée.