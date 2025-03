Nice vs Lyon

L’OL doit s’adapter après la lourde suspension de Paulo Fonseca. Qui prendra les commandes de l’équipe sur le banc ? Le club a déjà tranché.

La nouvelle est tombée et elle est brutale pour l’Olympique Lyonnais. Après ses propos à l’encontre de l’arbitre Benoît Millot, Paulo Fonseca est suspendu neuf mois et ne pourra plus diriger son équipe en Ligue 1. Un coup dur pour le club, qui a cependant déjà trouvé son remplaçant temporaire pour assurer l’intérim sur le banc.