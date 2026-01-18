L’OL s’offre Brest et se rapproche du podium (2-1)

L’OL avait un message à faire passer au Groupama Stadium ce soir. Emmené par sa nouvelle star Endrick, le club lyonnais démarrait fort la rencontre avec le Brésilien qui se montrait d’entrée de jeu. Endrick lançait notamment les hostilités avec une frappe qui passait à côté des buts de Grégoire Coudert (7e). Les Gones confisquaient le ballon et accentuaient davantage la pression sur le camp brestois. Les Bretons, moins tranchants, se compliquaient un peu plus la tâche avec l’expulsion de Romain Del Castillo suite à une semelle sur Nicolas Tagliafico (19e).

Désormais en supériorité numérique, l’Olympique Lyonnais accélérait et faisait trembler la défense de Brest. Et si Coudert se dressait devant Endrick pour empêcher l’ouverture du score (37e), l’OL finissait par trouver la faille grâce à Pavel Sulc. Trouvé sur le côté droit, le Tchèque se débarrassait d’Hugo Magnetti et Coudert avant d’envoyer une frappe dans la lucarne brestoise (1-0, 41e). Le break ne tardait pas à venir avec une ouverture d’Endrick pour Afonso Moreira qui se manquait, mais le ballon revenait sur le Brésilien qui servait dans le tempo Abner Vinicius pour un nouveau tir dans la lucarne (2-0, 45e+1). L’OL était donc devant à la pause.