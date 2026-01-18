L’Olympique Lyonnais recevait le Stade Brestois, dimanche soir, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Un choc qui s’est soldé par une victoire maîtrisée des Gones qui continuent leur sans-faute en championnat.
L’OL s’offre Brest et se rapproche du podium (2-1)
- AFP
L’OL pique au bon moment, Brest acculé
L’OL avait un message à faire passer au Groupama Stadium ce soir. Emmené par sa nouvelle star Endrick, le club lyonnais démarrait fort la rencontre avec le Brésilien qui se montrait d’entrée de jeu. Endrick lançait notamment les hostilités avec une frappe qui passait à côté des buts de Grégoire Coudert (7e). Les Gones confisquaient le ballon et accentuaient davantage la pression sur le camp brestois. Les Bretons, moins tranchants, se compliquaient un peu plus la tâche avec l’expulsion de Romain Del Castillo suite à une semelle sur Nicolas Tagliafico (19e).
Désormais en supériorité numérique, l’Olympique Lyonnais accélérait et faisait trembler la défense de Brest. Et si Coudert se dressait devant Endrick pour empêcher l’ouverture du score (37e), l’OL finissait par trouver la faille grâce à Pavel Sulc. Trouvé sur le côté droit, le Tchèque se débarrassait d’Hugo Magnetti et Coudert avant d’envoyer une frappe dans la lucarne brestoise (1-0, 41e). Le break ne tardait pas à venir avec une ouverture d’Endrick pour Afonso Moreira qui se manquait, mais le ballon revenait sur le Brésilien qui servait dans le tempo Abner Vinicius pour un nouveau tir dans la lucarne (2-0, 45e+1). L’OL était donc devant à la pause.
- AFP
Un réveil tardif des Bretons, les Gones à la gestion
En seconde période, Brest se montrait d’entrée avec une volée de Ludovic Ajorque qui effleurait le poteau de Dominik Greif (54e). Lyon répondait avec une frappe de Tanner Tessmann qui ne trouvait pas le cadre (57e). Pavel Sulc, lui, avait de la réussite, mais pas de doublé pour le Tchèque puisque Tessmann était hors-jeu au départ de l’action (60e). Les Lyonnais continuaient de dérouler leur jeu face à Bretons qui semblaient avoir déposé les armes.
Mais l’excès de confiance de l’OL profitait à Brest et Dina Ebimbe qui relançait le suspense sur un coup de pied arrêté (2-1, 87e). L’OL se reconcentrait et parvenait à conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet au grand dam des Bretons. L’Olympique Lyonnais (4e, 33 pts) revient ainsi à deux points du podium pendant que le Stade Brestois (11e, 22 pts) reste dans le ventre mou du classement.