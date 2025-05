Il l’a poussé, parfois secoué, mais toujours cru en lui… Thierry Henry parle sans détour de Rayan Cherki, et ses mots valent le détour.

Rayan Cherki a souvent divisé. Talent hors normes pour les uns, joueur inconstant pour d’autres. Mais aujourd’hui, même les plus sceptiques s’accordent sur un point : le Lyonnais a changé. Et s’il y en a un qui n’est pas surpris, c’est bien Thierry Henry, ancien sélectionneur des Espoirs et des Olympiques tricolores. Dans les colonnes de L’Équipe, le champion du monde 98 revient avec franchise sur l’évolution spectaculaire du meneur de jeu rhodanien.