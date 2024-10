Comment se préparent les favoris du tournoi et les trois nations hôtes, un peu plus d'un an et demi avant le grand coup d'envoi ?

La Coupe du Monde 2026 n'est prévue que dans deux ans, mais l'excitation entourant le tournoi est déjà en train de grandir, en particulier dans les pays hôtes, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Les trois pays travaillent actuellement pour le tournoi, tandis que les qualifications ont déjà commencé dans les régions CONMEBOL, CONCACAF, CAF et AFC. Pendant ce temps, les meilleures équipes d'Europe continuent de se tirer la bourre à travers la Ligue des Nations, mais certaines équipes sont indéniablement en bien meilleure forme que d'autres en ce moment. Bien sûr, il reste encore beaucoup de football à jouer entre maintenant et le match d'ouverture de la Coupe du Monde à Mexico le 11 juin 2026, mais, en l'état actuel des choses, qui semble être un vainqueur potentiel - et quels pays ont encore beaucoup de travail à faire ? Ci-dessous, GOAL évalue les perspectives des trois hôtes et les 13 équipes les mieux classées dans le jeu international aujourd'hui... L'article continue ci-dessous