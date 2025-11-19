Invité de l’After Foot sur RMC, Leonardo a ravivé un chapitre brûlant de l’histoire récente du PSG en revenant sur la prolongation de Kylian Mbappé en 2022. L’ancien directeur sportif, longtemps au cœur des décisions stratégiques du club, a expliqué pourquoi, selon lui, cette signature ne servait ni le joueur ni la direction parisienne. Son récit, précis et sans détour, éclaire d’un jour nouveau une période déjà marquée par les tensions, les incompréhensions et une bataille silencieuse qui s’est terminée aux Prud’hommes.
Leonardo balance sur Kylian Mbappé et le PSG : "Je n’étais pas d’accord"
- (C)Getty images
Retour sur une prolongation qui a pris tout le monde à revers
Quand Mbappé décide en mai 2022 de prolonger au PSG, une onde de choc traverse le football européen. Le Real Madrid, persuadé d’avoir arraché l’accord contractuel du joueur, se retrouve soudain désarmé face à ce retournement spectaculaire. À Paris, la nouvelle surprend même certains responsables internes. Parmi eux, Leonardo, alors directeur sportif, ne cache pas aujourd’hui son profond désaccord avec l’opération.
Il le rappelle ouvertement : « Quand il a renouvelé son contrat, il a eu des conditions pour rester et je n’étais pas d’accord. Je ne pouvais pas rester. Il y a eu des choix. J’aurais dit non avant ». Leonardo, qui a dirigé le sportif de 2011 à 2013 puis de 2019 à 2022, soutient que cette prolongation ne reflétait pas l’intérêt initial du joueur. Selon lui, Mbappé nourrissait un désir clair : rejoindre Madrid.
« Ce n'était pas une question d'argent. Il est resté parce qu’il est Parisien mais il voulait partir au Real Madrid », a-t-il indiqué.
- AFP
Une conviction tenace : Mbappé aurait dû partir dès 2021
Dans l’esprit du dirigeant brésilien, le scénario idéal aurait été un départ un an plus tôt. Pas en 2022, mais en 2021. Il s’explique sans filtre : « Il devait partir parce qu'il voulait partir. Il voulait partir, pars! Moi, je suis comme ça ».
Leonardo admet toutefois comprendre le dilemme d’un club ayant investi massivement sur un joueur aussi convoité. Laisser partir une star mondiale sans contrepartie financière paraît difficile à accepter, même pour un mastodonte comme Paris. Mais le dirigeant campe sur sa philosophie : quand un joueur montre de manière insistante son envie d’ailleurs, la décision doit suivre cette volonté.
« Pour moi, si tu as une opportunité avec un joueur que tout le monde veut, tu dois le faire (le laisser partir). Tu ne peux pas dire 'non, reste là, s'il te plaît'. Pour moi, ça n'existe pas », déclare Leonardo.
- AFP
Une relation avec l’entourage du joueur qui s’est dégradée
Ce dossier lourd laisse des traces. Leonardo quitte le club peu après la prolongation. Officiellement, une divergence de vision. Officieusement, une série de tensions devenues impossibles à gérer au quotidien.
« Je ne sais pas s’il a eu ma tête. Ça a été une vision différente à un moment, la situation a fait que ce n'était plus possible de continuer. (...) J'ai eu de bons moments (avec l'entourage de Mbappé). A la fin, c'était plus difficile. On n'était pas d'accord », explique l’ancien directeur sportif du PSG.
Ces mots trahissent une fin de collaboration difficile, alors même que le PSG vivait une période unique avec un trio Neymar - Messi - Mbappé réuni sous le même maillot, une constellation rare dans l’histoire moderne du football.
Leonardo revient d’ailleurs sur cette période chargée : « Je n'étais pas là quand Neymar et Mbappé sont arrivés. Il y a des accords initiaux qui sont très importants. Peut-être que c'était difficile (d'avoir Neymar et Mbappé en même temps). Mais tu as un international français de 18 ans très très bon, l'autre qui est le meilleur joueur au monde du moment, il faut essayer ».
- Getty
Un départ explosif et des séquelles encore visibles
Après deux années de turbulences, Mbappé quitte finalement Paris à l’été 2024. Un départ sous haute tension, marqué par sa mise à l'écart durant l’été 2023, puis par un temps de jeu fortement réduit après l’annonce de son départ début 2024. À cela s’ajoutent des salaires non versés selon lui, ce qui alimente une brouille profonde.
Le joueur expliquera plus tard : « C’était plus que le PSG, il y avait la Coupe du monde au Qatar, il y avait plein de choses autour de ça. C’était une grande et difficile décision. Mais je ne regrette rien. (...) Je veux juste me souvenir des belles choses. Bien sûr, ce n’était pas une situation facile, je ne souhaite à personne de vivre ça ».
Mbappé referme ce chapitre parisien, part au Real Madrid, remporte le Soulier d’or 2024-2025 et lance une saison exceptionnelle dès son arrivée en Espagne. Le PSG, lui, décroche enfin sa première Ligue des champions, un accomplissement historique. Mais l'histoire ne s’arrête pas là.
- Getty Images
Le PSG et Mbappé devant les Prud’hommes
Les deux parties continuent de régler leurs comptes. Lundi, les Prud’hommes ont accueilli une audience exceptionnelle de trois heures. Les montants réclamés atteignent plusieurs centaines de millions d’euros. Le conflit naît de la décision du joueur d’aller au bout de son contrat, arrivé à échéance en 2024, privant ainsi Paris d’un transfert qui aurait rapporté une somme colossale.