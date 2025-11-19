Leonardo balance sur Kylian Mbappé et le PSG : "Je n’étais pas d’accord"

Quand Mbappé décide en mai 2022 de prolonger au PSG, une onde de choc traverse le football européen. Le Real Madrid, persuadé d’avoir arraché l’accord contractuel du joueur, se retrouve soudain désarmé face à ce retournement spectaculaire. À Paris, la nouvelle surprend même certains responsables internes. Parmi eux, Leonardo, alors directeur sportif, ne cache pas aujourd’hui son profond désaccord avec l’opération.

Il le rappelle ouvertement : « Quand il a renouvelé son contrat, il a eu des conditions pour rester et je n’étais pas d’accord. Je ne pouvais pas rester. Il y a eu des choix. J’aurais dit non avant ». Leonardo, qui a dirigé le sportif de 2011 à 2013 puis de 2019 à 2022, soutient que cette prolongation ne reflétait pas l’intérêt initial du joueur. Selon lui, Mbappé nourrissait un désir clair : rejoindre Madrid.

« Ce n'était pas une question d'argent. Il est resté parce qu’il est Parisien mais il voulait partir au Real Madrid », a-t-il indiqué.