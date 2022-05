OFFICIEL : Kylian Mbappé confirme, il RESTE au PSG !

Après de longs mois d'attente insoutenable et d'éternelles rumeurs, on connaît, enfin, la décision finale de Kylian Mbappé. Celle-ci vient d'être officialisée par le joueur lui-même, ce samedi soir, devant le public du Parc des Princes, avant le match face au FC Metz.

Mbappé annonce sa décision face au Parc

Cela ne fait donc plus aucun doute : courtisé de longue date par le Real Madrid, l'attaquant français va rester à Paris ! Fier de sa décision, le natif de Bondy s'est félicité de poursuivre l'aventure dans la capitale française, et s'est dit prêt à écrire de nouveaux chapitres.

L'article continue ci-dessous

"J'ai une très belle nouvelle pour vous. Kylian Mbappé va rester jusqu'en 2025. On croit en notre projet avec lui depuis le premier jour où il est venu ici. Il va continuer avec nous, pour écrire la grande histoire du Paris Saint-Germain", a d'abord annoncé Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, aux-côtés du principal intéressé, devant un virage Auteuil en délire.

"J'ai toujours dit que Paris était ma maison"

"Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France et à Paris, ma ville. J'ai toujours dit que Paris était ma maison. J'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Donc merci beaucoup pour cet accueil", a ensuite enchaîné le très attendu Kylian Mbappé, faisant exulter les 40000 personnes venues assister à cet immense évènement. Le début d'un nouveau chapitre.