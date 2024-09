Guerre Mbappé - PSG, le verdict est tombé !

Paris Saint-Germain vs Brest

La guerre entre Kylian Mbappé et son ancien club, le PSG, au sujet des salaires impayés devrait se poursuivre

Mbappé et le PSG ont tous deux comparu devant une commission des plaintes de la LFP concernant les allégations de l'attaquant selon lesquelles le club français lui doit environ 100 millions d'euros (84 millions de livres sterling/107 millions de dollars) de salaires impayés. La commission des plaintes a maintenant rendu un verdict sur la situation et a « recommandé une médiation » pour les deux parties afin de tenter de mettre fin au conflit. La décision a été bien accueillie par le PSG.

"Le Paris Saint-Germain est très satisfait de l'audition de deux heures qui s'est tenue aujourd'hui devant la Commission. Le Club a rappelé que le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés qui doivent être respectés, après avoir bénéficié d'avantages sans précédent de la part du Club au cours de sept années fantastiques à Paris. Au vu des arguments oraux et documentés du Club, la Commission a insisté sur la médiation entre les parties, que le Paris Saint-Germain recherche depuis de nombreux mois. La Commission a maintenant invité le joueur à envisager le processus de médiation."

Les relations entre le PSG et Mbappé sont tendues depuis un certain temps, ce qui signifie que la médiation pourrait être une voie difficile à suivre. Mbappé pourrait également refuser la médiation avec son ancien club et porter l'affaire devant les tribunaux. La mère de la star française, Fayza Lamari, a déjà déclaré que l'attaquant se préparait à intenter une action en justice contre son ancien club concernant ses salaires impayés présumés.