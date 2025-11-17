Pourquoi Kylian Mbappé réclame une nouvelle fortune au PSG ?

La défense de Kylian Mbappé soutient que la pression s’est intensifiée à travers plusieurs actions internes et externes. L’avocate affirme qu’un courrier d’août 2023 évoquait des risques de « licenciements au club » causés par la décision du joueur, et que cette stratégie visait à le contraindre à prolonger. Kylian Mbappé, selon cette version, aurait subi une mise à l’écart symbolique lors de la première journée de Ligue 1, avant une réunion tendue avec le président, le coach et le directeur sportif, épisode décrit comme une tentative supplémentaire de « lui mettre un autre coup de pression ».

La représentante de Kylian Mbappé va plus loin, évoquant un environnement toxique et des dommages collatéraux : elle affirme que son petit frère Ethan aurait lui-même subi des « brimades » et qu’il aurait été retrouvé en larmes après un match. Elle dénonce aussi « des méthodes de voyous de la part du PSG, avec des attaques de l’armée numérique » supposément utilisée pour cibler des personnalités comme Kylian Mbappé. Pour elle, les agissements du club constituent une atteinte grave à la dignité du joueur, justifiant les revendications financières relatives au harcèlement moral.