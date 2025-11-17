L’affaire qui oppose aujourd’hui Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain dépasse de loin un simple litige contractuel : elle s’est transformée en un duel financier hors norme, dont les chiffres donnent le vertige et dont les accusations dressent un tableau explosif des relations entre les deux parties. Devant les Prud’hommes ce lundi, l’attaquant français demande une somme colossale à son ancien club, tandis que le PSG riposte avec une réclamation tout aussi astronomique. Un face-à-face juridique qui pourrait redéfinir la manière dont les grands clubs gèrent leurs stars.
Pourquoi Kylian Mbappé réclame une nouvelle fortune au PSG ?
Les détails de la fortune réclamée par Kylian Mbappé au PSG
Au cœur de la procédure, Kylian Mbappé avance des demandes financières d’un total estimé à 260 millions d’euros, une somme relayée dans les conclusions de ses avocats. Kylian Mbappé justifie ces montants par une série de griefs précis : 44,6 millions pour licenciement sans cause, 40,4 millions pour la prime de signature, 37,5 millions pour travail dissimulé, 37,5 millions pour harcèlement moral, 6,25 millions pour la requalification du CDD en CDI, 13,65 millions d’indemnités compensatrices, 25,7 millions d’indemnités légales de licenciement, ou encore 19 millions de rappels de salaires. Kylian Mbappé accuse son ancien club de manquements répétés, aggravés selon lui par un « fond de méthodes qui s’apparentent à un film de Scorsese. Le PSG se croit au-dessus de tout ».
Kylian Mbappé, par l’intermédiaire de son avocate, reproche au PSG d’avoir voulu bloquer son départ et de l’avoir plongé dans une situation intenable dès l’été 2023. Selon elle, le club aurait cherché à empêcher le joueur de partir libre malgré une clause optionnelle qu’« il était libre d’accepter ou non », ce qui a conduit à son exclusion temporaire du groupe professionnel le 21 juillet. Elle évoque même qu’il lui aurait été annoncé qu’« il ne rejouerait pas de la saison », marquant le début de ce qu’elle qualifie d’« acharnement », rapporte Foot Mercato.
Le clan Mbappé dénonce des méthodes malsaines du PSG
La défense de Kylian Mbappé soutient que la pression s’est intensifiée à travers plusieurs actions internes et externes. L’avocate affirme qu’un courrier d’août 2023 évoquait des risques de « licenciements au club » causés par la décision du joueur, et que cette stratégie visait à le contraindre à prolonger. Kylian Mbappé, selon cette version, aurait subi une mise à l’écart symbolique lors de la première journée de Ligue 1, avant une réunion tendue avec le président, le coach et le directeur sportif, épisode décrit comme une tentative supplémentaire de « lui mettre un autre coup de pression ».
La représentante de Kylian Mbappé va plus loin, évoquant un environnement toxique et des dommages collatéraux : elle affirme que son petit frère Ethan aurait lui-même subi des « brimades » et qu’il aurait été retrouvé en larmes après un match. Elle dénonce aussi « des méthodes de voyous de la part du PSG, avec des attaques de l’armée numérique » supposément utilisée pour cibler des personnalités comme Kylian Mbappé. Pour elle, les agissements du club constituent une atteinte grave à la dignité du joueur, justifiant les revendications financières relatives au harcèlement moral.
Le PSG contre-attaque et exige 240 millions à Kylian Mbappé
Face à ces accusations, le Paris Saint-Germain oppose une version totalement différente des faits. Pour le club, Kylian Mbappé est responsable d’une stratégie préétablie visant à partir libre tout en profitant du système contractuel français. Le PSG réclame ainsi 240 millions d’euros, dont 180 millions en compensation d’un transfert avorté, lié à une offre de 300 millions d’euros d’Al-Hilal, une proposition que Kylian Mbappé affirme ne jamais avoir vue.
Les avocats du PSG insistent sur le fait que Kylian Mbappé n’a jamais été isolé du groupe professionnel sans raison valable. Selon eux, « on va le transférer en pleine forme, on ne va pas l’envoyer au Japon mais dans le deuxième groupe », ce qui signifie que les mesures prises relevaient d’un encadrement sportif normal. Ils qualifient le joueur de « déloyal », estimant qu’il savait dès l'été 2022 qu’il ne souhaitait pas prolonger, tout en prétendant défendre ses droits.
Deux visions irréconciliables autour d’un même contrat
Le club parisien critique également la demande de requalification du contrat de Kylian Mbappé en CDI, une requête perçue comme une remise en cause complète du modèle contractuel des footballeurs. Les avocats dénoncent ce qu’ils considèrent comme une stratégie paradoxale : « Kylian Mbappé vient réclamer des arriérés de salaire et en même temps, il demande que le système s’effondre ». Quant aux 55 millions d’impayés revendiqués, le PSG affirme qu’ils « ne sont absolument pas dus ».
Cette confrontation juridique révèle l’ampleur du fossé qui s’est creusé entre Kylian Mbappé et son ancien club. Chaque partie défend sa lecture des faits, ses justifications, ses preuves, dans un dossier où s’entremêlent enjeux financiers, considérations contractuelles et tensions relationnelles profondes. La procédure pourrait durer longtemps et façonner l’avenir des relations entre clubs et stars du football. Selon RMC Sport, le conseil de Prud’hommes rendra sa décision dans cette affaire, le 16 décembre prochain.