Le syndrome Cristiano Ronaldo : comment Mohamed Salah a saccagé sa légende à Liverpool

Héros du titre 2024-2025 et légende vivante d'Anfield, Mohamed Salah traverse la pire crise de sa carrière. Mis sur le banc par Arne Slot après un début de saison fantomatique (5 buts en 19 matchs), l'Égyptien a répliqué par une interview explosive, accusant son entraîneur de trahison. En choisissant l'affrontement public plutôt que l'autocritique, Salah semble avoir emprunté la voie sans issue de Cristiano Ronaldo à Manchester United, menaçant de ternir définitivement son héritage.

Dans le film Le Stratège (Moneyball), Billy Beane, incarné par Brad Pitt, lance un ultimatum à son vétéran David Justice : « Je ne te paie pas pour le joueur que tu étais, je te paie pour le joueur que tu es maintenant. Sois un exemple, sois un leader. » Justice accepte le défi. Mohamed Salah, lui, a choisi une autre voie.

Prolongé en avril dernier pour deux ans, devenant le joueur le mieux payé de l'effectif, l'attaquant de 33 ans devait être le phare dans la tempête. Au lieu de cela, il est devenu un poids mort. Pire, en s'attaquant publiquement à Arne Slot ce week-end, il est passé du statut d'icône intouchable à celui d'élément destructeur.

    De candidat au Ballon d'Or à fantôme

    La chute est vertigineuse. Quatrième du Ballon d'Or 2025 après une saison record (47 buts et passes décisives), Salah n'est plus que l'ombre de lui-même. Orphelin de Trent Alexander-Arnold parti au Real Madrid, il erre sur son aile droite, incapable de peser sur le jeu ou de défendre. Avec cinq petits buts en 19 matchs, il symbolise le naufrage actuel des Reds.

    Pourtant, Arne Slot a fait preuve d'une patience infinie. Malgré une série noire de neuf défaites en douze matchs et une chute à la 11e place, le coach néerlandais a maintenu sa confiance à sa star. Jusqu'au match de trop, cette défaite 3-0 contre Nottingham Forest. Pour sauver sa tête et rééquilibrer son équipe, Slot a tranché : Salah sur le banc. Résultat ? Une victoire contre West Ham (2-0) et un nul encourageant contre Sunderland.

    L'interview de la rupture

    Mais Salah n'a pas supporté l'affront. Laissé sur le banc lors du nul 3-3 à Leeds, il a dégainé. « Je n'arrive pas à croire que je reste sur le banc pendant 90 minutes ! », a-t-il lâché, amer. « J'ai tellement fait pour ce club... On dirait que quelqu'un veut me faire porter le chapeau. »

    Une sortie lunaire, ponctuée d'une attaque mesquine contre Jamie Carragher, qui avait osé lui demander d'assumer son rôle de leader médiatique. Salah réclame un traitement de faveur au nom de son passé, oubliant que le présent l'accable.

    Plus gros que le club ?

    Plus grave encore, il a ouvertement défié l'autorité de son entraîneur. « Je pensais avoir une bonne relation avec le manager, et tout d'un coup, il n'y a plus de relation », a-t-il affirmé. Une mémoire sélective, quand on sait que Slot l'a défendu bec et ongles face aux critiques de la presse il y a quelques semaines à peine.

    En réalité, Salah semble souffrir du "syndrome Cristiano Ronaldo". Comme le Portugais à Manchester United sous Ten Hag, il refuse d'accepter son déclin et préfère incendier la maison plutôt que de se remettre en question. Ronaldo avait choisi l'interview choc avec Piers Morgan pour forcer son départ. Salah utilise la même stratégie de la terre brûlée.

    Le pari perdu

    Croyant sans doute lancer un "power play" pour forcer la main de sa direction, Salah a probablement signé son arrêt de mort à Anfield. La réaction du club ne s'est pas fait attendre : l'Égyptien a été écarté du groupe pour le choc de Ligue des champions contre l'Inter Milan.

    Slot, conforté par ses dirigeants malgré la crise, a repris la main. Avec la CAN qui arrive, il ne reverra peut-être plus son attaquant avant février. D'ici là, sans cette distraction toxique, Liverpool pourrait bien se redresser. Et Salah, qui pense pouvoir dicter sa loi, risque de découvrir qu'aucun joueur, aussi légendaire soit-il, n'est plus grand que le Liverpool FC. L'Arabie saoudite et ses millions l'attendent, mais son héritage anglais, lui, est désormais entaché à jamais.

