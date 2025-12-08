Le syndrome Cristiano Ronaldo : comment Mohamed Salah a saccagé sa légende à Liverpool

Dans le film Le Stratège (Moneyball), Billy Beane, incarné par Brad Pitt, lance un ultimatum à son vétéran David Justice : « Je ne te paie pas pour le joueur que tu étais, je te paie pour le joueur que tu es maintenant. Sois un exemple, sois un leader. » Justice accepte le défi. Mohamed Salah, lui, a choisi une autre voie.

Prolongé en avril dernier pour deux ans, devenant le joueur le mieux payé de l'effectif, l'attaquant de 33 ans devait être le phare dans la tempête. Au lieu de cela, il est devenu un poids mort. Pire, en s'attaquant publiquement à Arne Slot ce week-end, il est passé du statut d'icône intouchable à celui d'élément destructeur.