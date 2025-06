Le soir où Paris est devenu le ROI incontesté de l'Europe (et où l'Inter a sombré corps et âme)

Paris Saint-Germain vs Inter

Le premier sacre européen du PSG valait l'attente : une démonstration palpitante et record à Munich.

La finale de la Ligue des Champions 2025 s'annonçait, sur le papier, bien trop indécise pour oser le moindre pronostic. Le Paris Saint-Germain avait certes impressionné en écartant une équipe de Premier League après l'autre pour se frayer un chemin jusqu'à la finale. Mais l'Inter Milan, de son côté, avait fait preuve de réserves de résilience et d'une qualité collective remarquables, notamment en éliminant le FC Barcelone lors de demi-finales d'anthologie.

Par conséquent, tout le monde s'attendait logiquement à une rencontre épique et, plus important encore, particulièrement équilibrée et disputée, samedi soir [hier] sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich.

Ce à quoi nous avons assisté, cependant, fut une correction brutale, une démonstration de force unilatérale. Le Paris Saint-Germain a enfin remporté sa toute première Coupe d'Europe en infligeant une déroute dévastatrice – et synonyme de plusieurs records – (5-0) à une équipe de l'Inter Milan dont la défense pourtant si réputée n'a absolument rien pu faire face au merveilleux et virevoltant éventail d'ailiers alignés par Luis Enrique.

GOAL passe donc en revue ci-dessous tous les grands gagnants et les véritables perdants de cette finale historique disputée à Munich, une soirée qui restera gravée dans les mémoires...