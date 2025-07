Le Real Madrid giflé par le PSG, Mbappé et Vinicius détruits par la presse espagnole

Après la lourde défaite du Real face au PSG, la presse espagnole s’acharne : Mbappé et Vinicius prennent cher, sans la moindre indulgence.

Une soirée cauchemardesque pour la Maison Blanche. À l’heure du verdict, les mots sont durs. Mercredi soir, en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid s’est effondré face au Paris Saint-Germain (4-0). Un score sec. Une humiliation. Une leçon. Et derrière cette claque, une presse ibérique unanime, tranchante, sans appel. Pour les Merengues, et particulièrement pour Kylian Mbappé et Vinicius, les critiques fusent de toutes parts. La démonstration du PSG a laissé des traces profondes de l’autre côté des Pyrénées.