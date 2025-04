Le PSG d'Enrique encensé ? Govou met un bémol et cite un autre nom !

Le PSG champion et Luis Enrique encensé... sauf par Sidney Govou ? L'ex de l'OL voit des similitudes avec un autre coach parisien à succès.

Le treizième titre de champion de France du Paris Saint-Germain, acquis ce samedi face à Angers à six journées du terme, a logiquement suscité une vague d'éloges pour Luis Enrique et son équipe. Sur le plateau du Canal Football Club dimanche, les consultants comme Laure Boulleau ont salué un "projet de jeu collectif tout nouveau" et une "domination" méritant d'être célébrée. Pourtant, au milieu de ce concert de louanges, une voix s'est montrée plus mesurée, celle de Sidney Govou. Si l'ancien international français reconnaît les mérites parisiens, il a surtout tenu à rappeler que la "manière" et le jeu collectif déployés par l'équipe actuelle lui évoquaient une autre période faste du club sous un autre entraîneur.