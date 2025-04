Le PSG crie le haro après son match nul à Nantes, le communiqué cinglant

Le PSG n’a pas digéré l’ambiance hostile de la Beaujoire. Après un nul frustrant, le club a tenu à faire passer un message clair.

Le match en retard entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain, disputé mardi soir pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, ne s’est pas seulement terminé sur un score nul (1-1). En tribunes, l’atmosphère a été particulièrement tendue, avec des messages virulents et des chants injurieux visant le club parisien. Face à ces débordements, le PSG a publié dans la foulée un communiqué ferme, dénonçant des propos jugés discriminatoires et contraires aux valeurs sportives.