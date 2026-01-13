Le prêt d’Endrick à l’OL cassé ? La décision choquante du Real Madrid

L’Olympique Lyonnais pensait tenir son joyau pour six mois. Mais à peine arrivé, Endrick se retrouve déjà au centre d’une incertitude venue du sommet de l’Europe.

Le mercato d’hiver lyonnais a frappé fort. Très fort. En attirant Endrick sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, l’OL a réalisé l’un des coups les plus marquants de janvier. À 19 ans, l’attaquant brésilien débarque dans le Rhône avec une réputation immense et une attente énorme. Sur le terrain, il n’a pas tardé à répondre.