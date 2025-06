Le plan de Flick et Deco pour le mercato du Barça : Un ailier, des paris (et des adieux déchirants ?)

Malgré un doublé Coupe-Liga, le mercato du Barça promet encore des rebondissements sur fond de crise financière.

La finale de la Ligue des Champions 2025 fut une expérience pour le moins déroutante à suivre pour les supporters du FC Barcelone. Certains n'ont pas hésité à exprimer leur joie pour leur ancien entraîneur et joueur emblématique, Luis Enrique, qui a mené le Paris Saint-Germain à la victoire à Munich dans des circonstances particulièrement émouvantes pour le club français.

D'autres, cependant, étaient bien trop occupés à essayer de comprendre comment diable leur Barça avait bien pu être éliminé au tour précédent par cette même équipe de l'Inter Milan, qui fut ensuite littéralement mise en pièces (5-0) par Désiré Doué et ses coéquipiers parisiens en finale. En effet, ce score fleuve n'a fait qu'accentuer le sentiment de frustration et de regret des Catalans, sortis sur le fil (7-6 en cumulé) au terme d'une demi-finale épique face à ces Nerazzurri pourtant décrits comme vieillissants.

Cependant, si le sacre tardif du PSG au sommet du football européen n'augure rien de bon pour la concurrence – y compris pour le Barça, étant donné la jeunesse de l'effectif de Luis Enrique –, il est clair qu'il reste encore beaucoup à attendre et à espérer de la redoutable équipe de Hansi Flick, fraîchement auréolée d'un doublé national.

Au début de la saison 2024-2025, bien peu d'observateurs prédisaient une campagne aussi réussie pour un club encore embourbé dans un désarroi financier quasi permanent. Et pourtant, le Barça a réussi l'exploit de battre son rival honni, le Real Madrid, à quatre reprises cette saison, pour finalement remporter à la fois la Liga et la Coupe du Roi. Le fait que ce doublé ait été acquis avec une pléthore de jeunes joueurs issus de La Masia n'a fait que rendre ce triomphe encore plus savoureux pour les culés.

Plus encourageant encore pour l'avenir, il semble que le Barça, malgré tous ses problèmes économiques (qui pourraient bien d'ailleurs lui valoir des sanctions de l'UEFA !), sera en mesure de réaliser quelques recrutements significatifs cet été. Dans cette optique, GOAL expose les besoins les plus pressants des Catalans, tant en termes d'arrivées que de départs, avant le début de la saison prochaine...