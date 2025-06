Quatre recrues cet été ? Le Barça va faire sauter la banque

FC Barcelone vs Bétis Séville

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a surpris plus d'un en annonçant que le club recruterait entre deux et quatre joueurs cet été

Les Blaugrana auraient fait du poste d'ailier gauche leur priorité, mais on ne s'attendait pas à d'autres arrivées.

Deco et Barcelone ont clairement indiqué qu'au-delà des recrutements, leur objectif était de conserver les meilleurs joueurs disponibles. Les récents contrats de Gavi, Pedri, Ronald Araujo et Raphinha en sont la preuve. Deco a cependant promis plusieurs recrutements.

« Nous n'allons pas vendre nos meilleurs joueurs. Nous allons nous développer avec la plupart des joueurs de cette saison. Nous ferons deux, trois ou quatre recrutements, mais nous ne nous précipiterons pas sur le marché », a-t-il déclaré à la BBC.

Deux des noms les plus souvent cités pour Barcelone sont Luis Diaz (Liverpool) et Marcus Rashford (Manchester United). Le premier choix semble être celui de Deco, tandis que le second est une alternative moins coûteuse, s'ils parviennent à convaincre United de conclure un prêt.

« Nous nous sommes concentrés sur les renouvellements de contrats ; ensuite, nous parlerons des nouveaux venus. Rashford et Luis Diaz ? Bien sûr, ces deux joueurs, comme vous l'avez mentionné, sont bons, mais ils ont des contrats avec leurs clubs respectifs, donc nous n'en parlerons pas, car ce n'est pas juste. Mais lorsque nous déciderons d'aller sur le marché des transferts, nous trouverons certainement des noms. À mon avis, nous n'avons pas besoin de recruter beaucoup de joueurs. »

Barcelone a terminé la saison avec 88 points, soit sept de moins que son rival, le Real Madrid, la saison précédente. Deco s'attendait à une progression des Merengues avant la saison prochaine sous la direction de Xabi Alonso.

« La saison prochaine ne sera pas facile, car je sais avant tout que le Real Madrid possède de nombreux joueurs de haut niveau et une excellente équipe. Bien sûr, ils veulent progresser. C'est très important d'avoir un Madrid fort. »

Il est essentiel d'avoir des joueurs forts et de haut niveau, des joueurs que les gens veulent suivre. Je pense que Madrid possède ce type de joueurs, comme nous. Il est désormais crucial de conserver les meilleurs joueurs en Liga. Pour nous, il est donc essentiel que Madrid soit fort, que l'Atlético soit fort, et nous devons y être.

Doutes sur la capacité de Barcelone à recruter des joueurs

Il semble que le gardien de l'Espanyol, Joan Garcia, soit le plus susceptible de faire partie de ces recrues. Cependant, les déclarations de Deco sont quelque peu surprenantes, le club ayant apparemment accepté l'idée de ne pas respecter à nouveau sa limite salariale cet été. Dans ce cas, Barcelone ne pourrait dépenser que la moitié de ses revenus et économiser sur les mouvements de joueurs en termes de joueurs qu'il peut recruter.