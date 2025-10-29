Après deux défaites consécutives, l’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur. À l’heure d’affronter Lorient pour la 10e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi est attendu au tournant. Son équipe, en perte de vitesse, doit impérativement retrouver de la constance. Mais plutôt que de s’enfermer dans la continuité, le technicien italien a choisi une voie radicale : repenser en profondeur son onze de départ. Et selon les informations venues de la Commanderie, les changements seraient aussi nombreux que surprenants.
Le onze de l’OM contre Lorient : De Zerbi chamboule tout
- AFP
Des ajustements dans toutes les lignes
De Zerbi prépare une véritable refonte tactique. La défense, longtemps pointée du doigt, sera remaniée. Certains cadres, trop sollicités ces dernières semaines, devraient céder leur place pour laisser souffler les organismes et récompenser les plus frais. L’entrejeu, lui aussi, fait peau neuve. Le technicien italien privilégie des profils capables de donner plus de rythme et d’intensité, quitte à bousculer une hiérarchie installée depuis le début de saison. Enfin, l’attaque, jusque-là trop prévisible, devrait connaître un visage inédit, avec un équilibre repensé entre puissance, vitesse et justesse technique.
Cette approche traduit la volonté du coach de secouer un collectif en panne de confiance. L’idée : relancer la concurrence et provoquer une réaction d’orgueil après une semaine frustrante sur le plan des résultats comme du contenu.
- AFP
Des cadres ménagés, des opportunités offertes
Selon plusieurs sources, De Zerbi a choisi de ménager certains joueurs-clés, tandis que d’autres vont enfin bénéficier d’une chance. Dans ce onze recomposé, Pierre-Emile Højbjerg devrait retrouver une place de titulaire, tout comme Nayef Aguerd, attendu en charnière centrale. Devant, Mason Greenwood reste incontournable, mais Pierre-Emerick Aubameyang pourrait retrouver la pointe de l’attaque au détriment du jeune Robinio Vaz. Une façon d’équilibrer l’expérience et la jeunesse sans altérer la cohérence tactique du dispositif.
- AFP
L’OM à la recherche d’un nouveau souffle
Pour De Zerbi, cette composition inédite n’est pas un coup de poker mais une nécessité. Le technicien veut réinjecter de la fraîcheur avant une série capitale entre championnat et Ligue des champions. En misant sur la polyvalence de certains et la réintégration de joueurs laissés en retrait, il espère relancer la dynamique collective et retrouver cette intensité qui faisait la force de son OM en début de saison.
Ce déplacement à Lorient pourrait donc marquer un tournant : celui d’un OM qui assume de se réinventer pour mieux rebondir. Reste à voir si ces choix audacieux porteront leurs fruits face à un adversaire toujours imprévisible.