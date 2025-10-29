Le onze de l’OM contre Lorient : De Zerbi chamboule tout

De Zerbi prépare une véritable refonte tactique. La défense, longtemps pointée du doigt, sera remaniée. Certains cadres, trop sollicités ces dernières semaines, devraient céder leur place pour laisser souffler les organismes et récompenser les plus frais. L’entrejeu, lui aussi, fait peau neuve. Le technicien italien privilégie des profils capables de donner plus de rythme et d’intensité, quitte à bousculer une hiérarchie installée depuis le début de saison. Enfin, l’attaque, jusque-là trop prévisible, devrait connaître un visage inédit, avec un équilibre repensé entre puissance, vitesse et justesse technique.

Cette approche traduit la volonté du coach de secouer un collectif en panne de confiance. L’idée : relancer la concurrence et provoquer une réaction d’orgueil après une semaine frustrante sur le plan des résultats comme du contenu.