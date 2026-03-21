Le Paris Saint-Germain enchaîne à peine après son rendez-vous européen qu’il replonge déjà dans le quotidien de la Ligue 1. Ce samedi soir, les hommes de Luis Enrique se rendent sur la pelouse de l’OGC Nice pour un duel important dans la course au sommet du classement. Mais ce déplacement s’annonce particulier, tant le groupe parisien affiche quelques manques notables.
Le groupe du PSG contre Nice dévoilé : Luis Enrique orphelin de plusieurs cadres
- AFP
Un déplacement à enjeux pour Paris
Après avoir validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain doit rapidement se reconcentrer sur le championnat. La 27e journée propose un test loin d’être anodin.
Le club de la capitale vise une réaction immédiate. La première place, désormais occupée par le RC Lens, reste dans toutes les têtes. Une victoire à l’Allianz Riviera permettrait de remettre les pendules à l’heure avant la trêve internationale.
- AFP
Plusieurs absences qui pèsent
Pour ce rendez-vous, le staff parisien doit jongler avec plusieurs indisponibilités. Suspendu, Achraf Hakimi manque à l’appel. Dans le même temps, Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou et Bradley Barcola restent à l’infirmerie.
Autre absence notable, celle de João Neves. Le milieu portugais, touché en semaine face à Chelsea, reste à Paris afin de récupérer. Le technicien espagnol a tenu à clarifier la situation en conférence de presse d’avant-match : « Il n’est pas disponible. Ce n’est pas une blessure, il faut savoir gérer ces derniers mois et faire attention à sa condition physique ».
- AFP
Des cadres présents, des opportunités à saisir
Malgré ces forfaits, Paris conserve une base solide. Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes ou encore Vitinha figurent bien dans le groupe. Au milieu, Warren Zaïre-Emery reste un point d’ancrage important.
Sur le plan offensif, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé devront prendre leurs responsabilités. Ce match offre aussi une chance à plusieurs joueurs moins exposés ces dernières semaines. Ilya Zabarnyi, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Lee Kang-In ou Senny Mayulu pourraient gagner du temps de jeu.
Le groupe du PSG contre Nice
Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho
Milieux : Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery
Attaquants : Kvaratskhelia, G. Ramos, Dembélé, Doué, Mbaye