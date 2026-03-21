Le groupe du PSG contre Nice dévoilé : Luis Enrique orphelin de plusieurs cadres

Après avoir validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain doit rapidement se reconcentrer sur le championnat. La 27e journée propose un test loin d’être anodin.

Le club de la capitale vise une réaction immédiate. La première place, désormais occupée par le RC Lens, reste dans toutes les têtes. Une victoire à l’Allianz Riviera permettrait de remettre les pendules à l’heure avant la trêve internationale.