PSG, la sortie surprenante de Luis Enrique sur Lucas Chevalier

Présent face aux médias avant le déplacement à Nice, Luis Enrique n’a pas esquivé le sujet brûlant du moment : la convocation de Lucas Chevalier en équipe de France. Malgré un temps de jeu limité ces derniers mois, le technicien espagnol a affiché un soutien total à cette décision. « Je suis très content de le voir dans la liste, il le mérite. Je cherche à défendre les joueurs, mon avis sur le niveau de Lucas Chevalier n’a pas changé pendant ce temps. Je suis très content de voir Lucas. Je ferais la même chose si j’étais sélectionneur de l’équipe de France, c’est un signal très positif pour le joueur », a-t-il affirmé avec conviction.

Dans un effectif parisien en pleine rotation, cette déclaration s’inscrit dans une logique de valorisation individuelle, indépendamment du statut immédiat en club.Le staff parisien semble ainsi privilégier une approche globale, où la reconnaissance internationale peut renforcer la confiance d’un joueur en manque de minutes.