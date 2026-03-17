Chelsea - PSG : Paris dompte les Blues et valide son billet pour les quarts (0-3)

Le Paris Saint-Germain affrontait Chelsea, mardi soir, à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions. Un match qui n’a pas laissé place au suspense avec une nouvelle victoire écrasante des Parisiens face aux Blues.

Le PSG douche Chelsea

Il y avait deux équipes de niveaux différents à Stamford Bridge ce mardi. Et la seule de niveau Ligue des Champions était le PSG. Cela, surtout que Chelsea est passé complètement à côté de son match. Dès la 5e minute, les Blues se mettaient une épine dans les pieds avec une erreur de Mamadou Sarr qui profitait à Khvicha Kvaratskhelia dont la frappe trompait Robert Sanchez (0-1, 5e). Un but qui mettait en confiance les Parisiens qui ne tardaient pas à faire le break. Sur une contre-attaque francilienne, Achraf Hakimi servait Bradley Barcola qui enchainait avec une demi-volée dans la lucarne du gardien espagnol (0-2, 15e). Douchés, les Blues misaient sur les coups de pied arrêtés maos tombaient sur un grand Matvey Safonov, impérial face à Cole Palmer (42e) et Hato (43e). Score à la mi-temps, 0-2.

Chelsea bute sur Safonov, Paris creuse l’écart

En seconde période, le PSG levait un peu le pied et laissait le ballon à Chelsea. Mais les Blues ne parvenaient pas à matérialiser ce temps fort et se heurtaient toujours à la défense parisienne. Tout le contraire des Parisiens qui frappaient sur leur première occasion dans cette seconde mi-temps sur frappe puissante de Senny Mayulu qui laissait stoïque Sanchez sur sa ligne (0-3, 62e). De l’autre côté, Matvey Safonov écœurait toujours les Anglais avec une nouvelle parade face à Alejandro Garnacho (65e). Et c’est dans cette configuration que le match prenait fin dans un Stamford Bridge qui s’est vidé à moitié. Le Paris Saint-Germain s’offre donc encore une fois Chelsea sur un score cumulé de 8 buts à 2 (5-2 à l’aller). Le champion d’Europe valide ainsi son ticket pour les quarts de finale où il affrontera le vainqueur du choc Liverpool - Galatasaray, prévu mercredi à 21h.