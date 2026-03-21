Nice - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Ligue 1 tire progressivement vers son épilogue pour le compte de cette saison. Le championnat français est déjà à sa 27e journée qui propose de nouveaux chocs alléchants au programme, ce weekend. Parmi eux, un duel intéressant à suivre entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice, ce samedi.

Un PSG irrégulier en Ligue 1 mais impérial en Europe

Leader du championnat avec une courte avance d’un point sur Lens (2e, 56 pts) à l’aube de la 27e journée, le PSG (1er, 57 pts) aborde ce nouveau rendez-vous de Ligue 1 avec un certain paradoxe. Le club de la capitale n’a plus disputé de match de championnat depuis deux semaines, restant sur une défaite inattendue face à Monaco (1-3), malgré des succès convaincants contre Metz (3-0) et Le Havre (0-1) auparavant. Ce faux pas met en lumière une difficulté persistante à enchaîner les performances de haut niveau sur la durée, contrairement à la saison passée où la régularité était l’une des principales forces du collectif parisien.

Depuis ce revers, les hommes de Luis Enrique ont toutefois affiché un tout autre visage sur la scène européenne. Opposés à Chelsea en huitième de finale de Ligue des champions, ils ont survolé la double confrontation avec autorité. Après un large succès au Parc des Princes (5-2), les Parisiens ont confirmé leur supériorité à Stamford Bridge avec une prestation maîtrisée conclue par un net 3-0. Une dynamique contrastée qui illustre l’écart de rendement entre les compétitions et pose la question de la constance en championnat.

Nice se relance dans la course au maintien

De son côté, Nice a connu des dernières semaines compliquées avant de relever la tête. Battus successivement par le Paris FC (1-0) et lourdement dominés par Rennes (0-4), les Aiglons ont mis fin à une série de six matchs sans victoire en s’imposant sur la pelouse d’Angers (0-2). Un succès précieux qui permet au club azuréen, actuellement 15e (27 pts), de prendre une avance confortable de huit points sur la zone de barrage.

Si les ambitions européennes via le championnat semblent désormais hors de portée, la formation dirigée par Claude Puel garde un espoir par le biais de la Coupe de France. Qualifiés aux tirs au but face à Lorient (0-0, 5-6 TAB), les Niçois s’apprêtent à disputer une demi-finale décisive à Strasbourg, avec en ligne de mire une opportunité inattendue de sauver leur saison.

Sur quelle chaine suivre le match Nice - Paris Saint-Germain

La rencontre entre l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce samedi 21 mars 2026 à partir de 21h 05 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

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Horaire et lieu du match Nice - PSG

Ligue 1 - Ligue 1 Allianz Riviera

VLe match entre Nice et le PSG se tient ce samedi 21 mars à partir de 21h05, au Stade Allianz Riviera de Nice.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Nice

Nice aborde ce rendez-vous avec un effectif largement diminué. Toujours privés de longue date d’Abdelmonem et Bombito dans l’axe de la défense, les Aiglons devront également composer sans Oppong, habituel titulaire à ce poste, ainsi que sans Mohamad Ali Cho, impliqué sur sept buts cette saison en Ligue 1. À ces absences s’ajoutent celles d’Ali Abdi sur le flanc gauche et de plusieurs éléments de rotation comme Everton, Jansson ou encore Tanguy Ndombélé, tous indisponibles ou encore en phase de reprise. Dans ce contexte, le retour en forme d’Elye Wahi constitue une note positive. Déjà décisif à Angers avec un but et une passe, l’avant-centre confirme son adaptation rapide depuis son arrivée hivernale, avec un total de cinq contributions offensives en sept matchs. En revanche, Ndayishimiye, utilisé en sortie de banc récemment, semble encore trop court pour débuter derrière, où Mendy, Bah et Dante apparaissent mieux préparés.

Infos sur l'équipe du PSG

En face, le PSG se déplace sur la Côte d’Azur avec plusieurs incertitudes dans son onze. L’absence prolongée de Fabian Ruiz se confirme, tandis qu’Achraf Hakimi manquera cette rencontre en raison d’une suspension. Touché lors du dernier match face à Chelsea, Bradley Barcola, particulièrement en forme ces dernières semaines, est également indisponible. João Neves ne sera pas du voyage non plus, tout comme le jeune Quentin Ndjantou, forfait pour le reste de la saison. Pour compenser, Warren Zaïre-Emery pourrait une nouvelle fois être repositionné au poste de latéral droit, une solution déjà exploitée avec succès. Par ailleurs, certains joueurs habituellement utilisés en sortie de banc, comme Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez ou Kang-in Lee, pourraient intégrer le onze de départ afin de gérer l’enchaînement des matchs après l’échéance européenne.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement