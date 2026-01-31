Pierre Sage répond cash au PSG : "Luis Enrique a dit en…"

En conférence de presse, Pierre Sage n’a pas boudé son plaisir. Le technicien lensois a même repris, avec malice, une déclaration récente de son homologue parisien :

« On met la pression sur le PSG. Luis Enrique a dit en gagnant à Auxerre qu'il mettait la pression sur Lens, nous, on met aussi la pression sur le PSG. C'est très aisé de jouer le vendredi quand tu gagnes, parce que tu peux regarder les matchs tranquillement. Et eux jouent avec ça en tête », a souri le technicien français.

Un sourire, une phrase bien choisie, et un message clair : Lens assume sa position, sans excès, mais sans se cacher non plus.