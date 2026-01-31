Pierre Sage répond cash au PSG : "Luis Enrique a dit en…"

Vendredi soir, le RC Lens n’a pas seulement pris trois points face au Havre. En reprenant provisoirement la tête de la Ligue 1, les Sang et Or ont aussi envoyé un message subtil au PSG, attendu dimanche à Strasbourg.
Lens gagne, observe et savoure
Une semaine après la désillusion au Vélodrome, beaucoup redoutaient un contrecoup. Battu à Marseille (3-1), le RC Lens devait répondre. Il l’a fait, sans éclat tapageur mais avec efficacité, en dominant Le Havre (1-0) au stade Bollaert lors du match d’ouverture de la 20e journée.
Ce succès étriqué suffit pourtant au bonheur lensois. Avec 46 points au compteur, le Racing dépasse provisoirement le PSG d’une longueur et s’installe, au moins pour quarante-huit heures, sur le fauteuil de leader. Une situation forcément scrutée de près, surtout à quelques jours du déplacement parisien à Strasbourg.
Pierre Sage joue avec la pression
En conférence de presse, Pierre Sage n’a pas boudé son plaisir. Le technicien lensois a même repris, avec malice, une déclaration récente de son homologue parisien :
« On met la pression sur le PSG. Luis Enrique a dit en gagnant à Auxerre qu'il mettait la pression sur Lens, nous, on met aussi la pression sur le PSG. C'est très aisé de jouer le vendredi quand tu gagnes, parce que tu peux regarder les matchs tranquillement. Et eux jouent avec ça en tête », a souri le technicien français.
Un sourire, une phrase bien choisie, et un message clair : Lens assume sa position, sans excès, mais sans se cacher non plus.
Le classement, oui… l’objectif final, surtout
Malgré cette première place provisoire, Pierre Sage refuse toute envolée. Fidèle à son discours mesuré, il recentre aussitôt le débat sur l’essentiel :
« On est toujours dans notre volonté de marquer le nombre de points qu'on vise de manière à pouvoir attaquer l'Europe. On est à deux victoires de cet objectif. Le fait d'avoir repris la première place ce soir est quelque chose de positif, mais ce qui compte, c'est le compteur à points », a-t-il ajouté.
Lens avance donc par paliers. Le titre ? Pas encore un sujet. L’Europe ? Voilà la boussole assumée.
Pas de duel annoncé avec le PSG
Le coach jurassien se montre même très clair sur la suite du championnat : « Je ne pense pas qu'on se batte sur du long terme avec le PSG. On est simplement dans l'idée de construire quelque chose de très positif pour nous, et on se rend compte, dans la manière dont on a joué ce soir, qu'il y a encore de la marge ».
Car face au Havre, tout n’a pas été fluide. Lens a parfois souffert, laissant des espaces à une équipe pourtant engagée dans la lutte pour le maintien.
Le Havre frustré, Lens pragmatique
Les Normands, 15es avec 20 points, ont encore payé leur manque d’efficacité. Malgré des situations intéressantes, leur compteur reste bloqué à 16 buts inscrits, deuxième plus faible total de Ligue 1. Didier Digard n’a pas caché sa frustration :
« C'est dommage parce qu'on a eu beaucoup de situations qu'on aurait pu mieux gérer. C'est positif dans l'ensemble, que ce soit dans les efforts de l'équipe et le visage qu'elle a montré, mais j'aimerais vraiment qu'on marque des buts », indique l’entraîneur havrais.
Lens, lui, ne demande pas plus. Un but, trois points, et un week-end à regarder le PSG avec, peut-être, un léger sourire.