Indice UEFA : le PSG et Monaco compliquent la vie à la France

La soirée européenne de mardi n’a clairement pas souri aux clubs français. À Lisbonne, le PSG a quitté la pelouse du Sporting avec une défaite frustrante (2-1). Dans le même temps, Monaco a vécu un naufrage total au Santiago Bernabéu, balayé par le Real Madrid (6-1). Deux revers secs. Deux coups d’arrêt.

Ces résultats pèsent directement dans la course au fameux bonus UEFA. Depuis la saison passée, l’instance européenne attribue deux places supplémentaires en Ligue des champions aux nations affichant les meilleures performances continentales sur l’exercice en cours. Un privilège dont ont profité l’Angleterre et l’Espagne, dominatrices lors de la saison 2024-2025.