Le groupe de l’OM contre Lens : des absents, un retour de taille et deux recrues

Un Vélodrome brûlant, des choix forts et des surprises. De Zerbi a tranché avant le choc face à Lens.

À quelques heures d’un rendez-vous très attendu face au RC Lens, l’Olympique de Marseille entre dans le vif du sujet. Devant un Orange Vélodrome annoncé plein à craquer, Roberto De Zerbi a communiqué la liste des 22 joueurs convoqués. Une liste qui raconte déjà beaucoup de choses.

