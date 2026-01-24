Le groupe de l’OM contre Lens : des absents, un retour de taille et deux recrues

Ce samedi soir, l’OM accueille le RC Lens pour un duel capital, programmé à 21h05. L’enjeu dépasse le simple cadre d’un match de championnat. Marseille veut confirmer sa montée en puissance, Lens cherche à frapper fort. Dans ce contexte électrique, chaque choix du staff compte.

Roberto De Zerbi a donc dévoilé son groupe, marqué par plusieurs décisions fortes. Entre prudence médicale, choix sportifs assumés et intégration de nouvelles têtes, l’Italien n’a laissé aucune place à l’improvisation.