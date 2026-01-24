À quelques heures d’un rendez-vous très attendu face au RC Lens, l’Olympique de Marseille entre dans le vif du sujet. Devant un Orange Vélodrome annoncé plein à craquer, Roberto De Zerbi a communiqué la liste des 22 joueurs convoqués. Une liste qui raconte déjà beaucoup de choses.
Le groupe de l’OM contre Lens : des absents, un retour de taille et deux recrues
- Getty Images Sport
Un OM attendu au tournant face à Lens
Ce samedi soir, l’OM accueille le RC Lens pour un duel capital, programmé à 21h05. L’enjeu dépasse le simple cadre d’un match de championnat. Marseille veut confirmer sa montée en puissance, Lens cherche à frapper fort. Dans ce contexte électrique, chaque choix du staff compte.
Roberto De Zerbi a donc dévoilé son groupe, marqué par plusieurs décisions fortes. Entre prudence médicale, choix sportifs assumés et intégration de nouvelles têtes, l’Italien n’a laissé aucune place à l’improvisation.
- AFP
Emerson Palmieri forfait, prudence maximale
L’absence la plus notable concerne Emerson Palmieri. Touché à la cuisse gauche lors du dernier entraînement avant la rencontre européenne face à Liverpool, le latéral italien souffre d’une lésion musculaire. Le staff médical a préféré jouer la carte de la sécurité.
Aucun risque inutile. Le joueur ne figure pas dans le groupe et poursuivra sa récupération, alors que la saison entre dans une phase dense.
- AFP
D’autres absences qui interrogent
Autre surprise, celle de Tadjidine Mmadi. L’attaquant, pourtant convoqué récemment en Ligue des champions et proche d’un accord pour prolonger son contrat, reste cette fois hors du groupe. Un choix fort de De Zerbi.
Geoffrey Kondogbia et Angel Gomes manquent également à l’appel. Deux absences supplémentaires qui réduisent les options, notamment dans l’entrejeu, mais qui traduisent une volonté claire du coach.
- AFP
Le retour d’Aguerd et l’arrivée des recrues
Bonne nouvelle en revanche avec le retour de Nayef Aguerd. Finaliste malheureux de la CAN 2025 avec le Maroc, le défenseur avait observé du repos face à Liverpool. Il retrouve sa place pour ce choc face aux Lensois.
Autre signal fort : les deux recrues hivernales figurent déjà dans le groupe. Quinten Timber et Ethan Nwaneri, officialisés vendredi, vivent leur première convocation sous le maillot olympien.
Le groupe de l’OM contre Lens :
Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot
Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Pavard, Weah
Milieux : Bakola, Højbjerg, Nadir, O’Riley, Timber, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Nwaneri, Paixão, Traoré