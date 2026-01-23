OM - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C’est un véritable tournant de la saison qui s’annonce ce samedi soir (21h05) à l’Orange Vélodrome. L’Olympique de Marseille, troisième mais relégué à huit longueurs du sommet, reçoit le leader incontesté, le RC Lens, dans un climat de tension extrême. Humiliés par Liverpool en Ligue des Champions (0-3) et restants sur une défaite à domicile contre Nantes, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent conserver leurs ambitions de titre. Face à eux se dresse une équipe lensoise en état de grâce, invaincue depuis onze rencontres toutes compétitions confondues et forte d’une série historique de huit victoires consécutives en championnat. Les Sang et Or réalisent un parcours de champion : avec 43 points après 18 journées, ils égalent les temps de passage du grand Lyon des années 2000. Pour l’OM, l’équation est simple : gagner pour relancer le suspense ou perdre et voir le wagon de tête s’éloigner définitivement.

De Zerbi face à sa bête noire et ses contradictions

Ce choc oppose deux dynamiques et deux philosophies radicalement différentes. D’un côté, l’OM de De Zerbi, qui affiche la meilleure moyenne de buts marqués par un entraîneur olympien depuis 50 ans (2,2 buts/match), mais qui pèche par une fébrilité chronique et un manque de maturité avoué par le technicien italien lui-même. De l’autre, un RC Lens pragmatique et impitoyable, véritable "bête noire" des Marseillais : depuis leur remontée en 2020, les Artésiens ont remporté sept de leurs onze confrontations face à l’OM, un record. Pierre Sage, qui a supervisé les Marseillais contre Liverpool, sait appuyer là où ça fait mal. Ce duel est aussi un choc culturel : alors que Lens s’appuie sur une ossature locale avec 74,2% de titulaires français (le plus haut total de L1), l’OM présente le visage le plus international du championnat avec seulement 8,1% de tricolores dans le onze type.

Getty Images

Un Vélodrome amputé et des infirmeries pleines

L’atmosphère promet d’être particulière, car l’OM sera privé d’une partie de son âme : le Virage Nord (Depé) sera fermé suite aux incidents pyrotechniques contre Monaco. Ce handicap en tribunes se double de mauvaises nouvelles sur le terrain. Roberto De Zerbi a publiquement assumé la responsabilité de la blessure d’Emerson Palmieri, touché à la cuisse et forfait pour plusieurs semaines. Si les Phocéens enregistrent le retour bienvenu de Nayef Aguerd après la CAN, ils devront composer sans Angel Gomes, suspendu. Lens n’est pas épargné et arrive diminué défensivement, privé de piliers comme Gradit, Haidara et Chavez, tandis que la participation de Baidoo reste très incertaine, obligeant Sage à bricoler sa défense.

Le défi de Greenwood face à une défense de fer

La clé du match pourrait résider dans la capacité de Mason Greenwood à enfin peser dans un grand rendez-vous. Si l’Anglais est l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 réalisations, il peine face aux cadors : il n’a inscrit qu’un seul but contre les équipes du top 8 actuel, et c’était justement lors de la défaite à l’aller contre Lens. Il devra forcer le verrou d’une défense lensoise hermétique, qui reste sur trois clean sheets consécutifs en championnat et qui voyage admirablement bien, ayant remporté ses quatre derniers déplacements. Si l’OM parvient à marquer, ce sera probablement sur une attaque rapide, les Phocéens excellant dans l’art de marquer juste après une passe cassant les lignes (19 buts ainsi, un record). Mais attention : une nouvelle défaite à domicile sans marquer plongerait Marseille dans une crise de résultats inédite au Vélodrome depuis le printemps 2022.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OM

L’Olympique de Marseille aborde la réception de Lens avec un effectif partiellement amoindri mais des signaux encourageants. Emerson Palmieri est forfait pour plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cuisse, tandis qu’Angel Gomes, suspendu et poussé vers la sortie, ne sera pas de la partie. Le mercato a également acté le départ du jeune Robinio Vaz vers la Roma, Pol Lirola ayant rejoint l’Hellas Vérone et Ruben Blanco ayant été libéré.

En revanche, Roberto De Zerbi peut compter sur le retour de Nayef Aguerd après la CAN, ainsi que sur la disponibilité de Quinten Timber, déjà jugé apte à aider le groupe pour ce choc. Les nouvelles recrues, dont Nwaneri et Timber, devraient débuter sur le banc. Porté par une attaque en feu contre Angers, avec des buts de Gouiri, Paixão, Weah, Traoré et Greenwood, l’OM arrive lancé pour ce rendez-vous clé face à Lens.

Infos sur l'équipe de Lens

Lens se présente au Vélodrome avec un effectif diminué, notamment en défense. Jonathan Gradit et Jhoanner Chavez sont toujours indisponibles, tandis que Régis Gurtner, touché aux ischio-jambiers, est forfait et laisse sa place au nouveau venu Mathieu Gorgelin, attendu pour une première apparition dans le groupe. Pierre Sage a également confirmé l’absence de Samson Baidoo, très incertain en raison d’une douleur à l’ischio, tout comme Morgan Guilavogui. Amadou Haïdara n’est pas encore jugé apte, alors qu’Anthony Bermont revient après un pépin physique.

Quelques retours viennent toutefois soulager le staff lensois. Odsonne Édouard, ménagé contre Auxerre, est de nouveau disponible et pourrait intégrer le onze, tout comme Nidal Çelik. Devant, Wesley Saïd, buteur lors de la dernière journée, reste une option crédible, dans une équipe qui s’appuiera aussi sur la solidité défensive affichée récemment, avec six clean sheets déjà enregistrés cette saison.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

