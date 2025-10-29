Le groupe de l’OM contre Angers avec six gros absents et une grande première

Roberto De Zerbi a communiqué un groupe de 21 joueurs pour cette rencontre face à Angers. Si la bonne humeur règne du côté angevin après une victoire convaincante contre Lorient (2-0), l’ambiance est plus mitigée à Marseille. Le coach italien doit se passer de plusieurs éléments clés, un vrai casse-tête pour composer son onze de départ.

Leonardo Balerdi manquera à l’appel, touché par un « petit problème au mollet ». Une absence de taille puisque le défenseur central joue un rôle majeur dans la charnière olympienne depuis le début de saison. À ses côtés, d’autres cadres manquent à l’appel : Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri, ce dernier étant éloigné des terrains pour plusieurs mois.