Le Vélodrome se prépare à vibrer une nouvelle fois. Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille reçoit le SCO Angers pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Un rendez-vous important pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui veulent rester dans le haut du tableau. Mais avant le coup d’envoi, le technicien italien doit composer avec un effectif affaibli par plusieurs absences notables, notamment celle de son capitaine Leonardo Balerdi. Malgré cela, l’entraîneur phocéen a réservé une petite surprise dans sa liste des convoqués.
Le groupe de l’OM contre Angers avec six gros absents et une grande première
- Getty Images
Un OM décimé par les blessures
Roberto De Zerbi a communiqué un groupe de 21 joueurs pour cette rencontre face à Angers. Si la bonne humeur règne du côté angevin après une victoire convaincante contre Lorient (2-0), l’ambiance est plus mitigée à Marseille. Le coach italien doit se passer de plusieurs éléments clés, un vrai casse-tête pour composer son onze de départ.
Leonardo Balerdi manquera à l’appel, touché par un « petit problème au mollet ». Une absence de taille puisque le défenseur central joue un rôle majeur dans la charnière olympienne depuis le début de saison. À ses côtés, d’autres cadres manquent à l’appel : Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri, ce dernier étant éloigné des terrains pour plusieurs mois.
- AFP
De Zerbi convoque Pol Lirola et un nouveau visage
Parmi les choix notables, on retrouve Pol Lirola, qui n’a foulé la pelouse de Ligue 1 que durant 18 minutes cette saison. Sa présence dans le groupe traduit la volonté de De Zerbi d’élargir ses options défensives. En revanche, Neal Maupay reste encore écarté. L’attaquant français, pourtant expérimenté, ne semble toujours pas entrer dans les plans du coach marseillais.
La surprise du jour vient du jeune Tadjidine Mmadi. À seulement 18 ans, le joueur formé au club effectue sa première apparition dans le groupe professionnel. Une opportunité rêvée pour ce pur produit du centre de formation, qui pourrait goûter à l’ambiance unique du Vélodrome pour la première fois.
Le groupe complet de l’OM pour affronter Angers :
Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot
Défenseurs : Aguerd, Egan-Riley, Garcia, Lirola, Murillo, Palmieri, Pavard
Milieux : Bakola, Gomes, Højbjerg, Mmadi, Nadir, O'Riley, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Paixão, Vaz