FBL-CAN-2025-GAB-TRAININGAFP
Patrick Tchanhoun

OFFICIEL - L’OM remporte la bataille, Aubameyang libéré par le Gabon

Le séjour marocain d’Aubameyang s’arrête brutalement. L’OM récupère son buteur plus tôt que prévu.

La CAN 2025 n’aura été qu’une parenthèse écourtée pour Pierre-Emerick Aubameyang. Engagé avec le Gabon dans un contexte sportif déjà compromis, l’attaquant de l’Olympique de Marseille quitte officiellement la sélection avant le dernier match. Une décision qui soulage clairement le club phocéen, tout en relançant le débat sur la gestion des internationaux africains.

0