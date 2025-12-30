OFFICIEL - L’OM remporte la bataille, Aubameyang libéré par le Gabon

L’annonce est tombée ce mardi. La sélection gabonaise a confirmé le forfait de Pierre-Emerick Aubameyang pour la dernière rencontre de la phase de groupes face à la Côte d’Ivoire, programmée mercredi à 20 heures. Victime d’une gêne à la cuisse gauche, l’avant-centre ne figurera pas sur la feuille de match.

Ce mardi, le communiqué officiel précise le cadre de cette décision : « En concertation avec son club, les staffs médicaux ont consenti de préserver l'intégrité physique du joueur en le dispensant du dernier match sans enjeu sportif ».

Une formule claire. Le Gabon, déjà éliminé, n’avait plus rien à jouer sportivement.

