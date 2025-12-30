La CAN 2025 n’aura été qu’une parenthèse écourtée pour Pierre-Emerick Aubameyang. Engagé avec le Gabon dans un contexte sportif déjà compromis, l’attaquant de l’Olympique de Marseille quitte officiellement la sélection avant le dernier match. Une décision qui soulage clairement le club phocéen, tout en relançant le débat sur la gestion des internationaux africains.
OFFICIEL - L’OM remporte la bataille, Aubameyang libéré par le Gabon
Le Gabon acte le forfait de son capitaine
L’annonce est tombée ce mardi. La sélection gabonaise a confirmé le forfait de Pierre-Emerick Aubameyang pour la dernière rencontre de la phase de groupes face à la Côte d’Ivoire, programmée mercredi à 20 heures. Victime d’une gêne à la cuisse gauche, l’avant-centre ne figurera pas sur la feuille de match.
Ce mardi, le communiqué officiel précise le cadre de cette décision : « En concertation avec son club, les staffs médicaux ont consenti de préserver l'intégrité physique du joueur en le dispensant du dernier match sans enjeu sportif ».
Une formule claire. Le Gabon, déjà éliminé, n’avait plus rien à jouer sportivement.
Une CAN écourtée après un retour inattendu
Arrivé à Agadir le 22 décembre, Aubameyang ne restera que quelques jours au Maroc. Son entrée en jeu contre inattendue le Cameroun, lors de la première journée, avait surpris beaucoup d’observateurs, même l'Olympique de Marseille. Le Gabon s’était alors incliné 1-0.
Titulaire ensuite face au Mozambique, l’attaquant marseillais avait trouvé le chemin des filets malgré la défaite (2-3). C’est à l’issue de cette rencontre que la gêne musculaire est apparue. Suffisant pour stopper net son tournoi.
L’OM récupère son joueur, un œil sur Nantes
Mis à la disposition de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang va désormais poursuivre sa prise en charge avec le staff médical olympien. Reste une question centrale : pourra-t-il tenir sa place dimanche, lors de la réception de Nantes en 17e journée de Ligue 1, à 15 heures ?
À ce stade, aucune certitude. Mais à Marseille, chaque jour gagné compte.
Mouyouma maintient sa ligne et attaque l’OM
Ce forfait n’efface pas la polémique. Le sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma assume totalement ses choix. Face aux critiques, il a récemment rappelé que son capitaine se portait bien au moment de le lancer contre le Cameroun, malgré la situation délicate des Panthères, alors derniers du groupe F.
En conférence de presse avant le Mozambique, le ton est monté. Le technicien a directement ciblé le club phocéen : « Je m'insurge un peu de l'attitude de Marseille. Je dis juste à Marseille que nous sommes Gabonais, Pierre-Emerick est Gabonais. Ils payent, certes, le joueur, dans les périodes où ils l'utilisent, ils font ce qu'ils veulent. Les clubs européens ont des fois utilisé certains joueurs blessés à leurs fins ».
Un message ferme. Le débat, lui, reste ouvert.
