Phil Foden a retrouvé le feu sacré : la mission de Guardiola pour remettre son prodige sur le chemin de la gloire

Métamorphosé lors du Mondial des Clubs, le milieu de terrain doit maintenant se voir confier un rôle clair dans un collectif en pleine mutation.

Manchester City a aligné deux de ses nouvelles recrues pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde des Clubs face au Wydad Casablanca. Mais c'est bien le visage familier de Phil Foden qui a éclipsé un Rayan Cherki peu convaincant et même un Tijjani Reijnders impressionnant, en devenant le protagoniste inattendu de la rencontre, lui qui était devenu le grand oublié de la saison dernière.

Arborant un nouveau look, un retour aux sources, Foden a livré une performance qui a tranché radicalement avec ses prestations des semaines précédentes. L'enfant chéri de City a marqué le but le plus rapide du tournoi pour donner l'avantage à son équipe, avant d'offrir le but du break à Jérémy Doku sur un corner parfaitement tiré. Il aurait même pu s'offrir un doublé en première période, sans une parade impressionnante du gardien El Mehdi Benabid pour repousser sa tentative à l'intérieur de la surface.

Au final, ce fut une prestation immensément encourageante de la part de Foden. Surtout parce que la saison dernière, il n'était que l'ombre du joueur qui avait porté City vers un quatrième titre consécutif en Premier League et raflé toutes les récompenses individuelles en Angleterre. Le joueur de 25 ans était loin d'être le seul à avoir flanché, mais sa baisse de régime a été, de loin, la plus commentée et la plus scrutée de toutes.