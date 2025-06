De Villa à Naples, en passant par Milan : les 8 portes de sortie pour Jack Grealish

GOAL passe en revue les pistes pour relancer la carrière de l’ailier anglais, après son éviction brutale du groupe de City pour le Mondial des clubs.

« Bien sûr que Jack doit jouer. C’est un joueur exceptionnel, il doit jouer tous les trois jours. Ce n’est pas arrivé cette saison, ni la précédente », déclarait Pep Guardiola après avoir laissé Jack Grealish en tribune lors de la victoire 2-0 de Manchester City contre Fulham, lors de la dernière journée de Premier League. « Il doit jouer. Que ce soit avec nous ou ailleurs. C’est une question pour Jack, son agent et le club. »

C’était la manière la plus polie de dire : « Tu n’as plus ta place ici. » Et la confirmation définitive est tombée ce mercredi, lorsque Grealish n’a pas été retenu dans la liste des 27 joueurs convoqués par Guardiola pour disputer la Coupe du monde des clubs aux États-Unis.

Une nouvelle ère s’ouvre à City, qui a déjà investi 140 millions d'euros sur quatre recrues cet été. Grealish, lui, n’en fera pas partie. Une situation cruelle pour le joueur de 29 ans, d’autant plus qu’il ne partira pas de son plein gré, après avoir sans doute gâché les meilleures années de sa carrière à tenter de devenir un joueur qu’il n’est pas, sous les ordres d’un entraîneur peu enclin à favoriser l’expression individuelle.

L'article continue ci-dessous

Depuis son transfert record de 117 millions d'euros en provenance d’Aston Villa en 2021, Grealish n’a jamais vraiment trouvé sa place. Il a certes participé au triplé historique de City en 2022-2023, mais les deux saisons suivantes ont tourné au cauchemar. Relégué derrière Savinho et Jérémy Doku dans la hiérarchie offensive, il n’a débuté que sept matchs de Premier League en 2024-2025 et n’a pas su saisir les rares opportunités qui lui ont été offertes.

Le génie imprévisible qui faisait vibrer les pelouses anglaises avec Villa semble avoir perdu toute confiance. Il a aussi disparu du radar de la sélection anglaise. Mais tout n’est pas perdu. Grealish peut encore redevenir lui-même... à condition de choisir le bon club pour rebondir. GOAL a listé et classé les huit meilleures options pour relancer la carrière de l’exilé de City.