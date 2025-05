Le Bayern sacré… sans jouer : Kane enfin récompensé

RB Leipzig vs Bayern Munich

Le Bayern Munich est devenu champion d’Allemagne sans jouer ce dimanche, et un homme en particulier peut savourer ce moment rare.

C’est un titre que le Bayern n’a pas conquis balle au pied, mais par procuration. Ce dimanche, le nul entre Leverkusen et Mayence (2-2) a permis aux Bavarois de valider officiellement leur 34e titre de champion d’Allemagne. La veille, le club munichois pensait l’avoir déjà en poche après le scénario renversant face à Leipzig (3-2), avant de concéder un but cruel de Yussuf Poulsen dans le temps additionnel. Le champagne avait donc été remisé… pour mieux éclater 24 heures plus tard.