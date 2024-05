L'entraîneur espagnol vient d'entrer dans l'histoire en menant vers la gloire une équipe qui luttait contre la relégation il y a 18 mois.

L'ancien directeur sportif du Bayer Leverkusen, Reiner Calmund, a dit un jour que dans le monde cruel et impitoyable du football, « on ne vaut rien sans titre ». Et son club n'en avait pas. Il avait juste un surnom : « Vizekusen », qui se traduit littéralement par « Secondkusen ». En anglais, le Bayer est plus connu sous le nom de « Neverkusen », les éternelles demoiselles d'honneur du football allemand, un club apparemment maudit, incapable d'échapper à son douloureux passé.

En l'espace de six saisons au tournant du siècle, Leverkusen a été quatre fois vice-champion. En 2000, il a perdu son titre alors qu'il n'avait besoin que d'un nul lors de son dernier match, contre le SpVgg Unterhaching, un club plus connu pour son équipe de bobsleigh. Deux ans plus tard, le Bayer a de nouveau cédé à la pression, perdant deux de ses trois derniers matches et cédant le titre au Borussia Dortmund.

Mais Leverkusen s'est vraiment surpassé en 2001-2002. Une semaine après sa défaite en Bundesliga, il s'incline 4-2 face à Schalke en finale de la DFB-Pokal. Quatre jours plus tard, le Bayer est battu par le Real Madrid en finale de la Ligue des champions, victime d'un but magnifique de Zinedine Zidane.

Le coach Klaus Toppmoller avait demandé du vin et des cigarettes après la victoire surprise en demi-finale contre Manchester United, mais à Glasgow, il avait presque envie de prendre des analgésiques après qu'une équipe formidable composée de grands joueurs comme Lucio, Michael Ballack et Ze Roberto ait terminé une saison sensationnelle les mains vides.

" Je suis fier de ce que nous avons accompli cette saison, mais nous avons tellement donné et cela nous fait mal de finir sans rien ", a-t-il déclaré aux journalistes. « La déception est énorme - on ne reçoit pas toujours les récompenses que l'on mérite dans le football, et personne ne le sait mieux que nous après ce que nous avons vécu. Ce qui nous est arrivé est difficile à accepter et nous rend amers ».

En 2010-2011, Leverkusen a de nouveau terminé à la deuxième place, pour la cinquième fois dans l'histoire du club, mais au moins cette fois-là, il n'y a pas eu d'effondrement catastrophique. Néanmoins, le surnom « Neverkusen » a perduré. Il est devenu partie intégrante de la culture du club.

Le Bayer continue de produire des joueurs de classe mondiale, mais le succès reste tout aussi insaisissable. « La qualité a toujours été présente à Leverkusen », relevait Ballack dans une interview accordée à 11Freunde, « mais il a toujours manqué quelque chose ». Ce quelque chose, c'est Xabi Alonso. L'entraineur vient de mener Leverkusen au premier titre de Bundesliga de son histoire, sans la moindre défaite, passant ainsi de « Neverkusen » à « Neverlusen ».