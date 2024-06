Barça, Laporta tacle le Real Madrid après l'arrivée de Mbappé

Le président du Barça, Joan Laporta, a taclé le Real Madrid mardi suite à l’arrivée de Kylian Mbappé.

C’est la grande nouvelle de ce début de semaine en Espagne et dans le monde du football. Kylian Mbappé évoluera en Liga la saison prochaine et ce, sous les couleurs du Real Madrid. Le club madrilène a officialisé lundi soir, son arrivée pour le cinq prochaines. L’annonce de son transfert suscite de vives réactions depuis et le Barça n’est pas resté en marge non plus. Le président du club blaugrana, Joan Laporta a même saisi l’occasion pour envoyer une pique au Real Madrid.

L’histoire d’amour entre le Real Madrid et Kylian Mbappé commence enfin

Attendu depuis plusieurs semaine, l’annonce est finalement intervenue dans la soirée du lundi. « Le Real Madrid CF et Kylian Mbappé ont trouvé un accord selon lequel il restera joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons », a écrit le Real Madrid sur son site officiel pour annoncer l’arrivée de Kylian Mbappé. Juste après l’officialisation, la réaction Bondynois ne s’est pas fait attendre.

Le capitaine de l’Equipe de France s’est dit fier d’avoir réalisé enfin son rêve. « Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien. Hala Madrid ! », a indiqué Mbappé sur son compte Instagram.

Laporta cingle le Real Madrid pour Mbappé

Kylian Mbappé a été félicité par plusieurs personnalités du football y compris ses nouveaux coéquipiers pour son transfert. Mais la nouvelle n’est pas forcément bien accueillie par ses futurs adversaires en Liga avec le Barça en ligne de mire. Réagissant à l’arrivée de Mbappé, Joan Laporta a avoué que ce n’était pas une bonne nouvelle pour le club blaugrana. Le président catalan a ajouté ensuite qu’il préfère miser sur des joueurs de la Masia de son côté.

« En tant que culé, ce n'est pas la meilleure nouvelle de voir Mbappé signer à Madrid. Mais je préfère la philosophie du Barça avec la Masia et la création de nos joueurs pour l'avenir », a lâché Laporta. Un tacle en direction de Florentino Pérez et le Real Madrid qui ne comptait que deux joueurs formés au club dans le onze titulaire contre Dortmund en finale de C1 cette saison (Carvajal, Nacho).