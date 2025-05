Lamine Yamal au PSG, le Barça confirme

Le PSG a bien coché le nom de Lamine Yamal. Le Barça confirme ce que Paris a toujours nié. Le jeu des vérités commence.

Il y a des noms qui ne laissent personne indifférent. Celui de Lamine Yamal, adolescent prodige du FC Barcelone, en fait clairement partie. Et cette semaine, le voile est enfin levé : le PSG a bien tenté une approche lors du dernier mercato estival. Deco, directeur sportif du Barça, ne tourne plus autour du pot. Il a livré ses vérités lors d’un point presse attendu, où il a abordé le futur de sa pépite, entre intérêts extérieurs, rumeurs de transfert et prolongation imminente.